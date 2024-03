FOTO: Unsplash.com

“Konfektes un vienu dzeltenu puķi!” Latviešu sievietes atbild, kādas dāvanas gribētu saņemt 8.martā Ieteikt







Šodien svinam 8. martu jeb Sieviešu dienu, kad vīrieši cenšas īpaši palutināt sievietes un, būsim godīgi, sievietes to pat nedaudz gaida. Dzirdēts par kungiem, kuri pārrodas mājās ar milzīgiem ziedu klēpjiem, bet noteikti ir arī tādi, kas šo dienu vispār ignorē. Bet ko tad īsti gaida pašas sievietes? BARBORA.LV aptaujāja vairākas dāmas, jautājot: no kā un kādas dāvanas šajos svētkos viņas gribētu saņemt.

Dārta, 30 gadi, šobrīd nav attiecībās: “Es šajā dienā priecājos par ziediem un kādu konfekšu vai makarūnu izlasi. Pagājušā gadā mans dzīvesbiedrs šajā dienā nebija Latvijā, tāpēc ar kurjeru atsūtīja rozes un konfekšu “Rafaello” kārbu, kas man šķita jauka un šiem svētkiem atbilstoša dāvana.

Megija, 28 gadi, šobrīd nav attiecībās: “Ja man jāatbild vienā vārdā, tad 8.martā vēlētos saņemt emocijas. Ja vairākos – tad tās ir sajūtas, ka šajā dienā man ne par ko nav jādomā. Neesmu ziedu cienītāja, bet uzskatu, ka 8.martam piestāv ziedi, tāpēc šajā datumā par tiem priecātos. Neatteiktos arī no vakariņām restorānā vai mājās – nav būtiski, galvenais, ka par to tiek padomāts. Bet tikpat ļoti priecātos arī par kaut ko oriģinālāku – kādu spontānu izbraucienu ārpus mājas, lai dotos, piemēram, izjādē ar zirgiem vai pastaigā uz kādu neredzētu vietu, pilsētu.”

Linda, 43 gadi, ir ilgstošās attiecībās: “Neslēpšu, kad viengad Sieviešu dienā mans vīrs pārnāca mājās ar tukšām rokām, jutos no sirds vīlusies. Nav tā, ka es vienmēr gaidītu dāvanas un tās man būtu ļoti svarīgas, taču 8.marts ir diena, kad tik ļoti gribas saņemt pavasara ziedus, vislabāk – mans vismīļākās narcises. Pēdējā laikā gan mana vismīļākā dāvana jebkuros svētkos ir kopīgas vakariņas ārpus mājas, jo ikdienā ir daudz jāstrādā, ēst gatavošana ģimenei ir obligāts pienākums, tāpēc ir lieliski, ja reizi pa reizei varu no tā izvairīties, esot blakus savējiem un noliekot malā telefonus. Tā ir lielākā vērtība – mani cilvēki. Un jā, es šajā dienā priecājos arī par no kolēģiem vai lielveikalā saņemtu tulpīti – ir jāpriecājas par mazām lietām, kas vienkārši notiek.”

Līna, 24 gadi, neilgās attiecībās: “Tā kā attiecībās esmu nesen, vēl nezinu, vai mans puisis būs ko izdomājis, bet es ļoti ceru uz kādu patīkamu pārsteigumu. Man patiktu kopā doties uz kādu romantisku filmu un pavakariņot. Arī no ziediem es neatteiktos.”

Maija, 52 gadi, ir ilgstošās attiecībās: “Viss, ko es patiesi vēlos, man jau ir, tāpēc svētkos dāvanas negaidu, vienlaikus – jebkurā vecumā ir patīkami būt ievērotai no vīriešu puses. Jūs smiesieties, bet es jau zinu, ko es saņemšu 8.martā. Jau pirms pāris dienām bijām ar vīru aizbraukuši uz veikalu un pamanīju, ka viņš nopirka pavasara puķes podiņā. Man patīk, ka pēc tam tās varēšu iestādīt dārzā un priecāties vēl ilgāku laiku. Parasti šajā dienā tieku pie ziediem vai gardumiem arī no kolēģiem, tā ir laba sajūta, ka vakarā vāzes ir pilnas un māja smaržo pēc pavasara.”

Marta, 8 gadi, mīl tēti: “Es gribētu, lai tētis man atnes konfektes uz kociņa un vienu dzeltenu puķi.”

Kristīne, 36 gadi, ir attiecībās: “Tā kā gaidu bērniņu, esmu īpaši emocionāla, tāpēc arī šajos svētkos ir tāda pateicības un prieka sajūta. Ko es gribētu? Vienu mierīgu kāju pēdu masāžu komplektā ar kādu garšīgu dzērienu, piemēram, mango sulu. Puķes? Tās iepriecina vienmēr un, šķiet, ikvienu sievieti. Šogad vairāk nekā citus gadus jūtos izredzēta, būdama sieviete, tā ir milzīga svētība, bet tagad zinu, ka arī grūts uzdevums.”

