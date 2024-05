Foto – LETA

Vēlamies ar māsīcu sadalīt zemes kopīpašumu. Pašvaldība nedod atļauju. Kā rīkoties?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Man ir zemes kopīpašums ar māsīcu Rīgā, netālu no ezera. Vēlamies to sadalīt. Gribu īpašumu norakstīt meitai, bet negribu, ka tam būtu kāds apgrūtinājums. Plūdu riska dēļ pašvaldība iepriekš nedeva atļauju kopīpašuma pārdalei. Tas, ka īpašums nav juridiski sadalīts, nepasargās no plūdiem. Kā rīkoties? Vai pietiktu ar notāru? Juris V. Rīgā

Zemes ierīcības projekta izstrāde un apstiprināšana

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas komunikācijas pārvalde informē – ņemot vērā pieejamo informāciju, konkrētais nekustamais īpašums atrodas teritorijā, kur jāveic inženiertehniskā sagatavošana, un tas daļēji ir applūstošs (applūduma varbūtība reizi 10 gados).

Šo nekustamo īpašumu iespējams sadalīt, ievērojot 2021. gada Rīgas teritorijas plānojuma prasības, izstrādājot un apstiprinot zemes ierīcības projektu, kas būtu par pamatu īpašuma faktiskajai sadalei un atdalītās daļas kā atsevišķa nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Kopīpašuma sadale pie notāra var nodrošināt tikai nekustamā īpašuma domājamo daļu lietojuma robežu noteikšanu, taču tas nav pamats zemes reālai sadalei.

Apgrūtinājumi var rasties

Vēl svarīgi, kādas konfigurācijas zemesgabali izveidosies pēc zemes dalīšanas – ja liela daļa ietilpst applūduma zonā, atlikušo “sauso” daļu var neuzskatīt par izmantojamu. Dalot zemesgabalus, nekur netiek atrunāts, ka tajos nekas netiks būvēts, turklāt pastāv iespēja, ka zemesgabals tiek pārdots un kāds cits plāno tur būvēties. Vēl var būt problēma ar servitūta ieviešanu, kas uzliek papildu apgrūtinājumu kādam no zemesgabaliem.

Šajā gadījumā pašvaldība iesaka atkārtoti vērsties Pilsētas attīstības departamentā ar lūgumu izdot zemes ierīcības projekta izstrādes tehniskos noteikumus. Klāt var pievienot paskaidrojumu par konfigurāciju, ieteicams arī dalījuma skici.

Uzziņa

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties ar Pilsētas attīstības departamenta klientu centru: tālr. 67105800, e-pasts: [email protected].