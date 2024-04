Lauku mājas Latgalē. Ilustratīvs attēls Foto: Ivars Soikāns/LETA

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Vai kāds jurists var vienkāršiem vārdiem izskaidrot, kas ir mantojums ar inventāra tiesību? Ko vajadzētu zināt, pirms to pieņem? Ingrīda Gulbenes novadā

Noteiktā termiņā pēc mantojuma atklāšanas

“Saskaņā ar Civillikuma 707. pantu mantojuma atstājēja kreditoriem jāvēršas ar saviem prasījumiem pie mantinieka, kuram, ja no mantojuma nepietiek, jāsamaksā parādi no paša mantas. Vienlaikus Civillikums paredz, ka no šā uzliktā pienākuma atbildēt par mantojuma atstājēja parādiem ar paša mantu mantinieks var atbrīvoties, ja izmanto inventāra tiesību, tas ir, sastāda likumā noteiktā laikā visa mantojuma inventāru. Tas gan izdarāms tikai likumā noteiktajā termiņā – ne vēlāk par diviem mēnešiem no ziņu saņemšanas par mantojuma atklāšanos. Tātad, ja mantinieks vēlas pieņemt mantojumu ar inventāra tiesību, minētajā termiņā jāvēršas pie notāra ar lūgumu uzdot tiesu izpildītājam sastādīt inventāru vai likumā norādītajos gadījumos – bāriņtiesai,” stāsta zvērināta notāre Linda Eglīte.

Tas nozīmē, ka šādā gadījumā mantojamā manta tiks noteikta inventāra sarakstā, ko pēc mantinieka lūguma un zvērināta notāra aicinājuma sastādīs zvērināts tiesu izpildītājs vai bāriņtiesa atkarībā no tā, vai mantojamā manta atrodas pilsētas vai lauku teritorijā.

Jāņem vērā, ka mantiniekam saistošas būs tikai tās kreditoru pretenzijas, kas pieteiktas uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā, ko noteiks notārs, kurš izsludinās mantojuma atklāšanos oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

Par parādiem neatbild ar savu mantu

Tātad, pieņemot mantojumu ar inventāra tiesību, mantinieks mantojuma atstājēja kreditoriem atbildēs tikai mantojamās mantas vērtības apmērā, nevis arī ar sev piederošo mantu – ja parāda apmērs izrādītos lielāks par mantojamās mantas vērtību, jo atbilstīgi Civillikuma 711. pantam mantinieks, kas pieņēmis mantojumu ar inventāra tiesību, atbild par mantojuma atstājēja parādiem un citiem prasījumiem pret to tikai šā mantojuma apmērā. Turklāt viņam ir tiesība atvilkt no tā vajadzīgās summas mantojuma atstājēja apbedīšanai, inventāra sastādīšanai un citiem tiesu izdevumiem. Viņa paša prasījumi neizbeidzas, bet tie nolīdzināmi no mantojuma pēc to priekšrocībām.

Svarīgi

Ar mantojuma pieņemšanu un iegūšanu visas mantojuma atstājēja tiesības un saistības, ciktāl tās neizbeidzas ar viņa personu, pāriet uz mantinieku, tātad tiek mantota ne tikai mantiniekam zināmā mantojuma atstājēja manta, bet arī mantojuma atstājēja parādi, ja tādi būtu.

Konsultējusi zvērināta notāre Linda Eglīte