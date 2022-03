Mariupole, Ukraina Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Krievija izsludina pamieru Mariupolē civiliedzīvotāju evakuācijai







Krievijas Aizsardzības ministrija trešdien izsludināja pamieru aplenktajā Ukrainas pilsētā Mariupolē, kas sāktos ceturtdien plkst.10 un ļautu evakuēt civiliedzīvotājus.

“Krievijas Bruņotie spēki izsludina – tikai humāniem mērķiem – pamieru 31.martā no plkst.10,” sacīja Krievijas ģenerālmajors Mihails Mizincevs. Šis pagaidu pamiers iecerēts, lai ļautu civiliedzīvotājiem vispirms aizbēgt no Mariupoles uz Berdjansku un no turienes uz Zaporižju.

“Lai šī humānā operācija būtu veiksmīga, mēs ierosinām to īstenot ar ANO augstā komisāra bēgļu lietās un Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas tiešu piedalīšanos,” teikts Krievijas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.

Krievijas Aizsardzības ministrija pieprasīja, lai arī Ukraina garantētu “klusuma režīmu” šī pamiera laikā, līdz plkst.6 ceturtdien par to rakstiski informētu Krievijas pusi, kā arī ANO augstā komisāra bēgļu lietās un Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas (SSKK) parstāvjus, un nodrošinātu autobusu kolonnu drošu kustību pa saskaņoto maršrutu.

Ukrainas vicepremjere un okupēto teritoriju reintegrācijas ministre Irina Vereščuka paziņoja, ka Ukraina ir nosūtījusi oficiālu vēstuli SSKK un gaida atbildi. “Mūsu autobusi jau ir gatavi – tiklīdz būs uguns pārtraukšanas režīms, mēs uzreiz brauksim pakaļ cilvēkiem,” viņa uzsvēra.

Mariupole no 1.marta atrodas Krievijas karaspēka aplenkumā. Pilsētā trūkst pārtikas, ūdens, elektroenerģijas, apkures, gāzes un sakaru, un 90% namu ir izpostīti vai sagrauti.

Ukrainas varas iestādes ir paziņojušas, ka nepieciešams veikt pilnīgu Mariupoles evakuāciju. Svētdien pilsētā vēl bija palikuši 160-170 tūkstoši cilvēku.

Krievija no Mariupoles ir piespiedu kārtā izvedusi 30 tūkstošus iedzīvotāju. Bērni reizēm ir izvesti bez vecākiem.