Foto: Sociālā tīkla "Threads" ekrānuzņēmums

“Es biju piesprādzējusies, bet citas meitenes krita uz priekšu.” Ceļā uz basketbola treniņnometni, avarējis autobuss, kurā atradās vairāk nekā 40 bērni Ieteikt







Šorīt kādai mammai nācās piedzīvot vienu no katra vecāka lielākajām bailēm – saņemt izmisuma pilnu zvanu no bērna, kas nonācis nelaimes gadījumā. Autobuss, kurā atradās jaunās basketbolistes ceļā uz treniņnometni, noslīdēja no ceļa un apgāzās. Par laimi, no traģiskām sekām izdevies izvairīties, taču pieredzētais licis bērniem pamatīgi sabīties.

Kāda mamma sociālajā tīklā “Threads” dalījusies ar fotoattēliem un ierakstu, kurā atklāj, ka viņas meita šorīt, dodoties uz basketbola nometni, iekļuvusi ceļu satiksmes negadījumā:

“Šorīt savu meitu palaidu uz komandas basketbola nometni. Pēc apmēram 1,5h viņa man panikā zvana – mammu, mēs gāzāmies, mēs gāzāmies, autobuss ripoja lejā! Es prasu – Tev viss labi? Jā ,es biju piesprādzējusies, bet citas meitenes autobusā krita uz priekšu! Lūdzu, visiem sprādzējaties, ir sasitumi, bet manējā tikusi cauri sveikā! Paldies Dievam, šoreiz bez traģiskām beigām! P.S. es vēl vakar izdomāju savējai nokārtot sporta apdrošināšanu, jo parasti bez tās viņa atbrauc ar traumām, šoreiz veiksme!”

Sieviete atklāj arī, ka šobrīd nav īsti skaidrs, kas izraisīja negadījumu, taču policija strādā, lai noskaidrotu visus apstākļus.

Kā vēsta tv3.lv Launkalnes pagastā uz Rīga-Sigulda šosejas avarējis pasažieru autobuss ar 43 bērniem, kas bija ceļā uz nometni, informē Valsts policijā.

Policija norādīja, ka autobuss pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Autobusā atradās 43 bērni, divi pieaugušie un šoferis. Divi bērni nogādāti medicīnas iestādē.

