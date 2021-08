Kaķi - tik līdzīgi un tik dažādi!

"Kritieni no logiem un balkoniem bieži beidzas traģiski": atvērti logi un balkoni – drauds kaķiem







Siltais laiks priecē mūs visus un telpu vēdināšana un atvērti logi atkal kļuvuši par ikdienu. Diemžēl vasaras sezonā klīnikās arvien biežāk nonāk smagi cietuši kaķi, kā arī redzam, ka daudzi saimnieki izmisīgi meklē savu mīluli, kurš izmantojis atvērtā loga un balkona iespējas. Vienmēr jāpatur prātā – tas, ka kaķis gadiem ilgi prātīgi dzīvojis pa balkonu vai palodzi, nenozīmē, ka kādā dienā mednieka instinktus nepamodinās lidojošs tauriņš, kam jālec pakaļ, vai vienkārši dzīvnieks nenoturēs līdzsvaru. Par traumām un to, kā pasargāt savu mīluli, stāsta “Rimi Mājdzīvniekiem kluba” ekspertes veterinārārste Anete Kalniņa-Beinerte un “Latvijas felinoloģijas asociācijas” pārstāve Anita Šteilfa.



Dzīvnieki gūst nopietnas traumas

“Kritieni no logiem un balkoniem bieži beidzas traģiski. Krītot ne vienmēr kaķim izdodas sagrupēt savu ķermeni, lai piezemētos veiksmīgi. Bieži kritienu ceļā ir zemāko stāvu palodzes un balkonu malas, kā arī kritiens bieži atduras pret asfaltu. Gūtās traumas ir visdažādākās – sākot ar sasitumiem, beidzot ar lūzumiem, iekšējo orgānu bojājumiem un pat dzīvnieka nāvi. Citos gadījumos nereti dzīvnieks sāpēs un pārbīlī aizmūk, bet vēlāk nespēj atgriezties mājās, jo, kad adrenalīns asinīs mazinājies, traumu apjoms liek par sevi manīt, un neziņa par sava mīluļa likteni saimniekiem ir visbriesmīgākā,” norāda veterinārārste Anete Kalniņa-Beinerte.

Kā otru biežāko un ļoti bīstamo traumu gūšanas veidu veterinārārste min iesprūšana logu atvērumos. Anete Kalniņa-Beinerte: “Diemžēl tas bieži beidzas letāli, ja kaķis laicīgi netiek atbrīvots. Nekad neatstājiet vaļēju logu, kas nav aprīkots ar drošības sistēmu, kaķim pieejamā telpā. Kaķis ir zinātkārs un aktīvs dzīvnieks, vēlme satvert ko vilinošu aiz loga bieži beidzas ar lēcienu vēdināšanas režīmā atvērtajā spraugā un iesprūšanu. Ķermeņa priekšpuse tiek cauri atvērumiem, bet ķermeņa aizmugure paliek istabas pusē. Saprotot, ka ir iesprostots, kaķis sāk aktīvi cīnīties un kustēties, lai tiktu ārā un slīd arvien dziļāk šaurākajā loga atvēruma vietā. Attiecīgi tiek nospiesti asinsvadi un nervu, rodas tūska un tiek bojāti iekšējie orgāni.” Pietiek ar 15 minūtēm šādā stāvoklī, lai dzīvniekam būtu gūti visbiežāk neatgriezeniski nervu bojājumi un zaudētas cerības atgūt pakaļkāju darbību.

Ko darīt, ja traumas gūtas?

Ja kaķis izkritis pa logu vai iesprūdis logā, noteikti jāsteidzas uz veterināro klīniku, ierobežojot kustības līdz brīdim, kad veterinārārsts varēs sniegt palīdzību. Pat ja sākotnēji šķiet, ka kaķim nekas nekaiš, noteikti jādodas uz izmeklēšanu, jo reizēm traumas ir nemanāmas sākumā, bet pēcāk liek par sevi manīt.

Ja dzīvnieks pēc kritiena ir pazudis, Anete Kalniņa-Beinerte iesaka nekavējoties apzināt vietējās klīnikas, patversmes, kā arī izlikt lapiņas tuvākajā apkārtnē, apzināt kaimiņus un ievietot sludinājumu sociālajos tīklos. Traumēts dzīvnieks būs sabijies un šokā, līdz ar to bieži slēpsies. Meklēšana veiksmīgāka parasti izdodas diennakts tumšajā laikā, kad labāk redzamas kaķa acis. Noteikti jāpārmeklē visi šķūnīši, nelielas spraugas uz pagrabiem un citas grūtāk pieejamas vietas, kuras kaķim varētu šķist kā patvērums. Palīdz arī kaķa kastītes un trauciņa izvietošana pie mājas, jo dzīvnieka oža darbojas pat lielos attālumos un sava smarža var palīdzēt orientēties. “Ja ejot pa ielu no ārpuses pamani, ka kāda dzīvokļa logā iesprūdis kaķis, noteikti nekavējoties sazinies ar ārkārtas dienestiem, lai palīdzētu dzīvnieku atbrīvot no ciešanām,’’ norāda veterinārārste.

Kā pasargāt kaķi?

Vai tas nozīmē, ka kaķu saimnieki nedrīkst atstāt mājoklī atvērtus logus? Anita Štelfa stāsta, ka to darīt var, bet noteikti jādomā par drošību. Šobrīd ir iespējami dažādi veidi, kā padarīt savas mājas kaķa veselībai drošas. Visvienkāršākais un ērtākais ir moskītu siets, ko aizlikt priekšā logam. Šādus sietus var iegādāties saimniecības preču veikalos, bet jāņem vērā, ka kaķa nadziņi ir gana asi un kaķis sietu var arī saplēst, tādēļ siets ik pa laikam jāpārbauda.

Anete Kalniņa-Beinerte norāda, ka tīkls un siets ir salīdzinoši vienkārši un finansiāli izdevīgi risinājumi, turklāt ar dubultu ieguvumu, jo pasargās arī no odiem un mušām mājoklī. Tomēr ne visos logos tos var kvalitatīvi ievietot, kā arī tie nepasargā kaķi no iesprūšanas. “Smagāku kaķi vai dzīvnieku, kas lec ar ieskrējienu, nekvalitatīvi nostiprināts siets vai tīkls var nenoturēt. Vēdināšanas režīma lietošanai ir iegādājamas speciālas drošības sistēmas, kas ražotas pakešu logu aprīkošanai. Cenu kategorija šādām komerciāli ražotām drošības sistēmām ir plaša, tomēr, ja jāaprīko vairāki logi, tas var būt šķērslis. Tāpat īrētos dzīvokļos ne vienmēr šādu sistēmu uzstādīšana ir atļauta. Tādos gadījumos jāizdomā kāds radošs risinājums. Piemēram, ja loga aile ir pietiekami dziļa un kaķis tai var piekļūt tikai no augšas, virs ailes var ierīkot dekoratīvu plauktiņu vai izlīdzēties, piemēram, ar koka dēli. Svarīgi pasargāt nevis loga augšpusi vien, bet noteikti arī sānu malas, jo tās rada tiešāko iesprūšanas un neatgriezenisku traumu risku. Loga atvērumā ar šaurāku vietu, kur kaķis var iesprūst, var ievietot pielāgotu koka vai cita materiāla gabalu. Galvenais ir nesatraukties, ka šādi risinājumi neatbilst mājokļa dizainam, jo kaķa veselība noteikti ir svarīgāka par vizuālo efektu, “ atgādina veterinārārste.

Ja vēlies izvēdināt mājokli un pilnībā atvērt logu, kas nav aprīkots ar sietu, noteikti pārliecinies, ka kaķis pa to neizlēks. Paturi kaķi savā redzeslokā, bet vislabāk citā telpā, jo pietiks ar pāris sekundēm, lai kaķis jau būtu paspējis pamanīt tauriņu vai putniņu un viņā būtu pamodies mednieka instinkts. Kā rīkoties, ja gribas ļaut kaķim dzīvoties uz balkona vai lodžijas? Ar balkoniem šādi risinājumi būs sarežģīti, jo ir atvērta arī tā augšpuse, savukārt lodžijām variants ir līdzīgs kā logiem – tīkls vai siets.

Atceries, ka saimnieks ir tas, kurš uzņemas atbildību par mājas mīluli, tādēļ tieši tu esi tas, kuram jānodrošina droša vide ik dienas.