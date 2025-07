Foto: Freepik.com

Cukīni – vasaras superēdiens: 5 iemesli, kāpēc tos iekļaut savā uzturā jau tagad







Cukīni ir viens no universālākajiem vasaras dārzeņiem – viegls, garšīgs un daudzpusīgs. Taču tas nav tikai lielisks papildinājums maltītēm – regulāra cukīni iekļaušana uzturā var sniegt virkni ieguvumu visam organismam. Lūk, kā šis vienkāršais dārzenis var uzlabot jūsu veselību, vēsta Eatingwell.

Uzlabo gremošanu

Cukīni ir bagāts ar šķiedrvielām, it īpaši mizā, kas palīdz uzturēt veselīgu gremošanas sistēmu. Šķiedrvielas palielina izkārnījumu apjomu un veicina regulāru zarnu darbību. Turklāt ūdens un šķiedrvielu kombinācija palīdz mīkstināt izkārnījumus un novērst aizcietējumus, kā arī veicina labvēlīgo zarnu baktēriju darbību.

Veicina organisma mitrināšanu

Tā kā cukīni sastāv gandrīz no 95% ūdens, tas ir lielisks veids, kā vasarā papildināt šķidruma rezerves organismā. Regulāracukīni lietošana palīdz novērst dehidratāciju, kas ir īpaši svarīgi karstā laikā, lai uzturētu enerģijas līmeni, normālu ķermeņa temperatūru un pareizu organisma darbību.

Dabisks antioksidantu avots

Cukīni ir daudz antioksidantu, piemēram, C vitamīns un beta-karotīns. Šīs vielas palīdz aizsargāt šūnas no brīvo radikāļu kaitīgās ietekmes, kas rodas gan organisma iekšējos procesos, gan vides ietekmē – piemēram, no piesārņojuma, smēķēšanas vai neveselīga uztura. Antioksidanti palīdz mazināt iekaisumu un stiprināt imunitāti, kā arī var samazināt sirds slimību attīstības risku.

Labvēlīgs sirdij

Cukīni satur daudz kālija, kas ir svarīgs veselīgai asinsspiediena regulācijai. Kombinācijā ar šķiedrvielām tas palīdz stiprināt sirds un asinsvadu sistēmu un samazināt sirds slimību risku.

Veicina acu veselību

Cukīni ir ne tikai garšīgs, bet arī ļoti noderīgs redzei. Tajā ir vielas, kas palīdz saglabāt acu veselību un aizsargā tās no novecošanās radītiem bojājumiem. Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem vecumā, kad redze dabīgi var sākt pasliktināties. Šīs labvēlīgās vielas uzkrājas acīs un darbojas kā dabisks aizsargs, samazinot risku, ka ar laiku parādīsies tādas problēmas kā neskaidra redze vai acu nogurums. Tāpēc, iekļaujot cukīni savā uzturā, mēs palīdzam acīm ilgāk saglabāt asu un skaidru redzi.