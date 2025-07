Ilustratīvs attēls. Foto: Ivars Soikāns/LETA

“Visapkārt bija pilns ar izkārnījumiem…” Apmeklētāji sašutuši par dzīvnieku turēšanas apstākļiem kādā populārā Rīgas atpūtas vietā Ieteikt







TV3 raidījums “Bez Tabu” nesen saņēmis zvanu no apmeklētājas Gunas, kura izteikusi satraukumu par dzīvnieku, īpaši trušu, turēšanas apstākļiem “Lido” atpūtas centra teritorijā esošajā mini zoodārzā. Sieviete vērsusi uzmanību uz to, ka atpūtas centra apmeklējuma laikā līņājis lietus un truši atradušies zem klajas debess, bez redzama pajumtes seguma un ar ļoti maz sienu. Viņa norādījusi arī uz gumijas segumu, kas karstā laikā mēdzot pārkarst, kā arī to, ka apkārt bijis daudz izkārnījumu, kuros truši bija izvārtījušies, kļuvuši netīri un slapji. Papildus tam dzīvnieki pakļauti skaļai mūzikai, kas, pēc Gunas domām, neesot piemērota šādai videi, vēsta raidījums.

Reklāma Reklāma

Apmeklētāja iesūtījusi arī video materiālu, kurā redzami netīri truši un ar izkārnījumiem klāts aploka segums. Lai pārbaudītu situāciju klātienē, “Bez Tabu” komanda devās uz norādīto vietu ar slēpto kameru. Apmeklējuma laikā dzīvnieki izskatījušies labi baroti, ar spīdīgu spalvu un mierīgi atpūtās.

Izvērtējot situāciju, Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns skaidro, ka, ja trušiem šajā vietā būtu izvietots dabīgs zāles segums, tad no šī zāles seguma jēgas nebūtu. Viņš skaidro, ka dabiski truši dzīvo alās un mēdz rakt alu labirintus. Arī trušu mazuļi dzimstot alās.

Līdz ar to, pēc eksperta domām, gumijas seguma izmantošana var būt kompromiss starp dzīvnieku vajadzībām un vides uzturēšanas praktiskumu. Tomēr Lielkalns arī uzsver, ka karstā laikā būtu jāpievērš uzmanība, lai segums neuzkarstu, un, ja nepieciešams, būtu jānodrošina trušiem kāda papildus ēnas vieta, kur paslēpties saulainās dienās.

Kā skaidro raidījums, truši “Lido” teritorijā nepieder pašam “Lido” uzņēmuma, bet gan vasaras sezonā tie tiek atvesti no Trušu Karalistes” Lēdmanē. Par to aprūpi atbild profesionāli kopēji. Kā norāda “Trušu Karalistes” pārstāvis Jānis Dreimanis, trušiem tiek nodrošināti tādi apstākļi, lai tie justos kā mājās. Tāpat arī barība jeb siens tiekot nodrošinātas.

Arī “Lido” atzīst, ka novērtē apmeklētāju rūpes par dzīvnieku labturību un cenšas nodrošināt visus nepieciešamos apstākļus. Valdes loceklis Renārs Gulbis uzsver, ka, ja ir lietus, truši var paslēpties savās mājiņās, taču saulainās dienās arī ēnas vietas tiem tiek nodrošinātas.

Kā skaidro pats uzņēmums sūdzības par dzīvnieku turēšanas apstākļiem “Lido” atpūtas centrā, tiekot saņemtas reti. Taču, daļa sūdzību nonākot arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) redzeslokā. PVD atzīst, ka pārbaudot šos trušu turēšanas apstākļus, netika konstatēti dzīvnieku labturības un turēšanas prasību pārkāpumi.

PVD skaidro, ka trušu aplokiem jābūt izveidotiem tā, lai viņi nevarētu izbēgt no tiem, kā arī, lai tie būtu veidoti no tāda materiāla, kur dzīvnieki nevarētu savainoties.

Par mūzikas ietekmi uz trušu labsajūtu eksperti skaidro, ka, ja skaņas ir vienmērīgas un bez pēkšņiem trokšņiem, dzīvnieki pie tām pierod un tas viņus būtiski netraucē. Taču pārmērīgi skaļa mūzika var negatīvi ietekmēt trušu veselību.