Labākie sabiedrotie ideālai tīrībai mājās ir Dyson putekļsūcēji, ar kuru palīdzību kā grīdas segumus, tā arī mīkstās mēbeles viegli iztīrīsiet no putekļiem, netīrumiem un pat no putekļu ērcītēm. Arī šogad Lieldienu izpārdošanas laikā – 14.aprīlī, spēkā būs īpašais piedāvājums un iespēja iegādāties Dyson putekļsūcējus par ļoti izdevīgām cenām.

Ikviens no Dyson putekļsūcēju modeļiem palīdzēs uzturēt teicamu tīrību mājās. Tomēr šoreiz īpaši pievērsīsimies diviem – DysonV8Advance un DysonV15Submarine. Lieldienu izpārdošanas laikā tie būs pieejami ar vērā ņemamām atlaidēm – attiecīgi 100 un 150 eiro.

DysonV8Advance ar savu 130W sūkšanas jaudu ir jaudīgākais DysonV8 klāsta putekļu sūcējs. Tas ir daudzpusīgs un kluss palīgs mājas darbos, kurš, pateicoties savam 6 šūnu energoietilpīgajam akumulatoram, bez izlādes spēj darboties 40 minūtes. Šī ierīce sver tikai divus kilogramus un ir viegli pārveidojama par rokas putekļsūcēju, kas ievērojami atvieglo dīvānu un matraču tīrīšanu.

Ātri un ērti savāks mājdzīvnieku spalvas

Katrs, kuram ir mājdzīvnieki, labi zinās, ka spalvas no viņu kažokiem var atrasties praktiski visur un to savākšana nereti šķiet kā neiespējamā misija. Taču pateicoties īpašām matu attīrīšanas mehānismam, DysonV8Advance ar šo uzdevumu lieliski tiek galā. Vēl vairāk, lai izstrādātu arvien efektīvākus veidus to savākšanai, Dyson mikrobiologi pēta, kā netīrumi, ādas daļiņas un daļiņas no mājdzīvnieku spalvām var izplatīties un “nosēsties” telpā. Tādēļ labā ziņa ikvienam, kuram rūp sava mājokļa tīrība, būs tā, ka DysonV8Advance noslēgtie filtri notver 99,99% daļiņu, tostarp pat 0,3 mikronus mazas.

Plašas iespējas tīrīšanai

Šī putekļsūcēja komplektācijā ietilpst Motorbar putekļu sūcēja uzgalis, kurā iebūvētā atšķetināšanas ķemme ir atbildīga par visu matu automātisku noņemšanu no putekļsūcēja birstes, bet Quick Relase kombinētais uzgalis ar vienu pogas spiedienu ļauj pārslēgties no platā uzgaļa uz birsti smalku priekšmetu virsmām. Precīzai tīrīšanai grūti sasniedzamās vietās, kā arī aiz skapjiem un stūros, ir speciāls ātri uzliekams uzgalis. Ir arī pie sienas stiprināma dokstacija putekļu sūcēja uzlādei, kā arī tā piederumu glabāšanai, un, protams, lādētājs, ar kuru putekļsūcēju var uzlādēt arī bez dokstacijas.

Gan mazgā, gan sūc netīrumus

DysonV15Submarine nodrošina gan mitro, gan sauso tīrīšanu ar vienkāršu uzgaļa maiņu. Tam ir lāzera uzgalis cietajiem grīdas segumiem, digitālā motora suka dziļai paklāju tīrīšanai un matu attīrīšanas uzgalis, kurš palīdz savākt mājdzīvnieku spalvas. Šis putekļsūcējs ir neatsverams palīgs mājokļa vai citas telpas uzkopšanai. Tā radīšanā izmantota jauna tehnoloģija, kas cietos grīdas segumus ļauj mazgāt ar tīru ūdeni no sākuma līdz beigām. Motorizētais mitrās tīrīšanas rullītis savāc šķidrumus, gružus un pat grūti notīrāmus traipus, kuri ar katru griezienu tiek izspiesti no rullīša. Ar Dyson V15 Submarine mājdzīvnieku izlietās ēdienu paliekas vai dubļainu ķepu nospiedumi vairs nav problēma, tos satīrīt var ātri un ērti. Tas pats attiecas arī uz tādiem grūti notīrāmiem traipiem, kā, piemēram, uz vannas istabas grīdas nopilējusī zobu pasta.

Savāc pat putekļu ērcītes un pelējuma sporas

DysonV15Submarine putekļsūcēja uzgaļi ir īpašas pieminēšanas vērti. Fluffy Optic izgaismotā tīrīšanas uzgaļa gaismas stars putekļus uz cietiem grīdas segumiem padara divkārt labāk redzamus, savukārt Digital Motorbar uzgalis automātiski izpiņķēs matus un mājdzīvnieku spalvas kā no cietiem, tā mīkstiem grīdas segumiem. Un vēl – DysonV15Submarine iebūvēta jaudīga viedlā tehnoloģija – speciāls sensors saskaita savākto putekļu daļiņas un iesūkšanas jauda tiek automātiski pielāgota atklātajam putekļu daudzumam. Citiem vārdiem – jo tīrākas virsmas, jo mazāka jauda, un otrādi. Lietotāju ērtībai būtiska ir arī Dyson vairākpakāju filtrēšana, kuras rezultātā izvadītais gaiss būs tīrāks par iesūkto. Šis putekļsūcējs pat savāc tādas mazas daļiņas kā alergēni, pelējuma sporas, putekļu ērcītes un mājdzīvnieku blaugznas! Bez uzlādes tas var darboties līdz pat 60 minūtēm. Tātad – ja vēlaties patiešām perfektu putekļsūcēju kā sausai, tā mitrai tīrīšanai, DysonV15Submarine ir domāts tieši jums!

Pirkums no Dyson sniedz automātisku 2 gadu garantiju, bezmaksas piegādi, naudas atgriešanas garantiju 14 dienu laikā, atgriežot ierīci tās oriģinālajā iepakojumā, un labākās cenas garantiju – ja klients šo produktu atradīs lētāk citur, Dyson pielāgos cenu!

Vairāk informācijas par Dyson produktiem: dyson.lv .

