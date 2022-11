Latvijas basketbola izlase un “sestais spēlētājs” uz viena viļņa – kopīga Latvijas himnas dziedāšana. Foto: FIBA

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Basketbola izlase šobrīd ir Latvijas sporta lielākais lepnums. Kas to būtu domājis vēl pērn? Bet nu gada balvas ieguvējs nominācijā “Labākā komanda” ir zināms pat pirms balsojuma. Izlasi ar vēsturisko kvalificēšanos Pasaules kausam sveica pilna “Arēna Rīga”, spēlētājiem atbildot ar stabilu uzvaru pār Lielbritāniju ar 79:63.

Bagatskis un Islandes vikingi

Pirms mājinieku mača arēnā savu Pasaules kausa kvalifikācijas cīņu aizvadīja Ainara Bagatska vadītā Ukraina, ar 79:72 uzvarot Islandi. Ukraiņiem (bilance 3-5) paliek teorētiskas cerības kvalificēties, islandiešiem (4-4) tās ir tikai sprīdi labākas. Aprunājos ar islandiešu centru Ragnaru Natanaelsonu. “Mēs allaž ejam grūtāko ceļu, tagad jāuzvar Spānija un Gruzija, lai kvalificētos. Ticam, ka misiju varam izpildīt. Nekad nepadodamies, esam maza valstiņa, bet ar lielu sirdi,” saka 2,18 metrus garais vikings. Pirms kāda laika Islandi varēja uzskatīt par handbola zemi, tad tā ielauzās futbola elitē, nu jau maisa gaisu arī basketbolā. Kā tas ir iespējams valstij ar 370 tūkstošiem iedzīvotāju? “Tas ir nacionālais noslēpums,” viņš norāda. “Iespējams, tas ir asinīs. Fokusējamies uz jaunatnes komandām, tiek izglītoti treneri, ticu, ka rezultātiem apakšā ir noteikta sistēma. Islandes basketbola līga ir pusprofesionāla.”

Runājot par to, ka Ukraina savas mājas spēles spiesta aizvadīt Latvijā, Natanaelsons atzīst: “Tas ir briesmīgi, nevaru iedomāties sevi viņu vietā. Visu cieņu ukraiņiem. Krievija iebrūk valstī, lasām ziņas, taču līdz galam grūti saprast, kas notiek.”

Latviešu ballīte

Stunda līdz spēles sākumam, arēna vēl mierīga, spēlētāji iesildās. Latvijas izlašu koordinators Emīls Toms atved britu treneri līdz dīdžejam, lai pārliecinātos, ka atskaņošanai sagatavota īstā himna. Jā, viss kārtībā. Basketbola izlase izceļas ar to, ka pārsvarā spēlēs skan latviešu dziesmas. Raimonds Pauls, “Līvi”, “Prāta vētra” – repertuārs no A līdz Z. “Mēģināsim iegriezt labāko ballīti kārtīgā latviešu garā. Dziesmu izvēlē komanda man uzticas, bet, tā kā šī ir Latvijas izlase, ir neliels rāmis. Cilvēki grib dziedāt līdzi, tad arēnā ir pavisam cita sajūta,” norāda DJ Kozloo jeb īstajā vārdā Elvis Kozlovskis, kuram šī ir trešā izlases spēle, bet viņš liek mūziku arī “VEF Rīgas” un “Prometey” spēlēs.

Uz maču ierodas daudzi basketbola treneri. “Latvijas Basketbola savienība ieguldījusi lielu darbu, sapulcinājusi labākos spēlētājus, arī trenera izvēle nav mazsvarīga – visi pie Lukas Banki gatavi rauties cīņā. Tas ir liels kopdarbs,” Latvijas izlases pārvērtības skaidro pieredzējušais Varis Krūmiņš, kurš šobrīd ir Kandavas sporta skolas direktors un strādā arīdzan ar vienu vecuma grupu. Viņš uzskata, ka nedrīkst aizmirst trenerus, kas audzinājuši spēlētājus. Savu roku pielicis arī Krūmiņš, kura vadībā 2007. gadā Latvijas U-18 izlase pirmo reizi izcīnīja Eiropas medaļas – bronzu, komandas līderiem esot Jānim Strēlniekam un Dairim Bertānam. “Toreiz varēja redzēt, ka viņi tālu tiks. Bija interesanti, sākās aģentu kustība, ir bijis, ka čempionāta laikā runā ar spēlētājiem, bet izlasei tas nav nekas labs. Kārtībai un disciplīnai jābūt, bet noslēpt puišus nav iespējams,” atminas Krūmiņš. Viņam tad jau bija ilga pieredze darbā ar jauniešu izlasēm, taču 2007. gadā pirmo reizi bijusi tik kvalitatīva gatavošanās: “Pirmajā treniņā katram kandidātam iedeva pilnu somu ar ekipējumu, kas uzreiz atvēra acis. Aizvadījām pārbaudes spēles pret spēcīgām komandām. Lietuvā tiesneši mūs riktīgi nokoda, es teicu: nekas, čempionātā revanšēsimies. Tā arī bija, mačā par bronzu viņus uzvarējām.”

Lepnums par bērniem

Spēlē jau no pirmajām minūtēm latvieši mierīgi un nosvērti iegūst kontroli, otrajā ceturtdaļā pārsvaram pārsniedzot desmit punktus, un to arī noturot. Augsta precizitāte no tālās distances (32/14), pārsvars atlēkušajās bumbās (39 pret 26). Savainojumā jau mača sākumā iedzīvojās Jānis Strēlnieks, taču tas neesot nopietns.

Ar lepnumu maču var vērot Jānis Laksa – dēls Mārtiņš nodemonstrē metēja talantu un sakrāj 11 punktus. Jau nākamnedēļ Latvijas sieviešu izlasē spēlēs otra atvase – Kitija Laksa. “Skatos arī bērnu klubu spēles. Mārtiņam Lietuvā (otrajā vietā esošajā Jonavas “Cbet”. – I. S.) iet ļoti labi, iedzīvojies komandā un dod savu artavu, rezultatīvs, ir cīņasspars. Lietuvas basketbolā tagad viņu pazīst. Kitija šovasar mainīja komandu Itālijā, “Virtus Segafredo” ir lielas ambīcijas gan vietējā čempionātā, gan Eirolīgā,” teic Jānis Laksa. Atzīstos, ka par Kitiju esmu nobalsojis kā Latvijas gada labāko basketbolisti, viņš pasmaida – prieks, ka viedokļi sakrīt. Soda metienos ar bērniem, kuri abi ir lieli snaiperi, Jānis joprojām varot pacīkstēties. Ikdienā bumba ir sabiedrotā, jo strādā par treneri klubā “East-ball”.

15 punktus – savu akurāt vidējo cikla rādītāju – britu grozā sameta Rihards Lomažs, kurš kļūst par lielāko jauno fanu mīluli, autogrāfu neatsakot nevienam. “Par kvalificēšanos Pasaules kausam uzzinājām Grieķijā autobusā, bija jocīga sajūta, un tas vēl nav līdz galam aptverts. Nebijām atslābuši un nenācām taisīt šovu. Pēdējās sešas spēles spēlējam pārliecināti, gudri, esam ieguvuši pārliecību, un grūti apturēt. Lai arī kāds sastāvs ierodas, visi esam uz viena viļņa, un tādā atmo­sfērā patīkami spēlēt,” atzina Lomažs, kurš ar labām emocijām devies uz savu jauno klubu Vācijā. Aizsargs atzīmē izlases sniegumu aizsardzībā, bet uzbrukumā ņēma to, ko pretinieki deva – atbrīvoja perimetru, un latviešiem nav divreiz jāsaka, kas tādās situācijās darāms.

Vieglākais darbs

Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki uzsvēra spēlētāju mentalitāti un vēlmi koncentrēties, par spīti tam, ka ceļazīme uz Pasaules kausu jau rokā. Nākamais mērķis esot februārī viesos uzvarēt Turciju un mājās – Grieķiju, lai pirms grupu izlozes rangā būtu pēc iespējas augstākā vietā.

“Pagājušajā gadā visi apkārt bija pesimistiski no­skaņoti par mūsu izredzēm. Viens žurnālists atsūtīja raid­ierakstu, kur teikts, ka Latvijai nav cerību. Šo sasniegumu veltu viņam. Mums pret grieķiem un turkiem vēlreiz jāpierāda, kāpēc esam tabulas vadībā. Nav jārunā, ir jāstrādā. Mēs nekad nežēlojāmies par sastāvu, jo esam ļoti lepni par spēlētājiem, kas bija katrā spēļu logā, viņi pierādīja, ka rūp izlase,” norādīja itāliešu speciālists.

Latvijā daudzi cer, ka sadarbība ar Banki tiks turpināta arī pēc pasaules čempionāta. Viņš pats pagaidām par to runā atturīgi: “Es izbaudu mirkli, man patīk šī komanda, cilvēki, kas manu darbu padara vieglu, iespējams – vieglāko karjerā. Viņi man iepriekš ģērbtuvē lika raudāt. Veids, kā spēlē, izturas – tas ir lieliski un vienmēr paliks manā atmiņā. Negribu teikt, ka šī ir labākā komanda, bet noteikti – labākie cilvēki, ar kuriem esmu strādājis. Rīt sāku jaunu nodaļu savā karjerā. Būšu šeit februārī un zinu, ka katru dienu apkārtējie mani atbalstīs. Par līgumu šeit nav jārunā, tas piešķir sliktu noskaņu.”

I grupā pēc sīvas divu punktu uzvaras pār Beļģiju finālturnīram kvalificējusies arī Grieķija. Serbiem pēc uzvaras ar +1 pār turkiem atlicis pārkāpt suņa astei februāra logā. Pasaules kausa izloze notiks martā, kad arī kļūs zināma Latvijas izlases spēļu norises vieta (Japāna, Indonēzija vai Filipīnas).

Rezultāti. Basketbols

PK KVALIFIKĀCIJA

I grupa

Latvija – Lielbritānija 79:63 (22:17, 18:11, 18:12, 21:23), Lomažs 15, Laksa, Timma pa 11, Bertāns 10; Nelsons 16.

1. Latvija 7-1 +81

2. Serbija 5-3 +9

3. Grieķija 5-3 +16

4. Turcija 3-5 +21

5. Beļģija 3-5 -39

6. Lielbritānija 1-7 -88

* komanda, uzvaras-zaudējumi, punktu bilance

** Latvija un Grieķija kvalificējušās

Kur atrast naudu?

Kaspars Cipruss, LBS ģenerālsekretārs: “Izlases labo rezultātu pamatā ir tas, ka pilnīgi citādi organizēts trenera darbs, rietumnieciska domāšana, kas nesīs augļus arī mūsu asistentiem, iesaistīti jauniešu treneri. Otra lieta – komunikācija. Agrāk man vajadzēja darboties ar aģentiem, šobrīd tas posms ir noņemts – treneris pats runā ar spēlētājiem, un tas ir perfekts risinājums, redzam augļus. Ar Luku Banki ir līgums līdz Pasaules kausa beigām. Mēs ļoti gribam noturēt arī ilgāk, bet jāskatās reālās iespējas. No malas viss liekas vienkārši, bet atrast naudu… mums ir liels izaicinājums, kā uzlabot sniegumu jaunatnes izlasēm, kā uzlabot darbu lielajai izlasei, lai varam cīnīties par medaļām, jo skaidrs, ka Pasaules kausā pretiniekiem būs lielākās zvaigznes. Iesim soli pa solim. Būs ar Banki jārunā. Pirms diviem gadiem mums vajadzēja treneri uz lielo turnīru kvalifikācijām, tagad tas vairs nebūs tik aktuāli, jo 2025. gada Eiropas čempionāts risināsies Rīgā. Zinu, ka Banki aģents aktīvi meklē darbu. Ja viņš strādās Eirolīgā, mēs tāpat izskatīsim kā galveno treneri. Iepriekš Banki negribēja (ar kādu no lielajiem klubiem) parak­stīt līgumu, jo ir Latvijas izlase. Tas ir super piemērs mums visiem – nelēkt dažādos vagonos. Ceru, ka viņam būs šāds piedāvājums, izlases kontekstā tas neko nemainīs.”

Novēlējums Latvijai

Rihards Lomažs: “Latvijai neatkarības svētkos novēlu ilgus gadus, veselību visiem, būt pozitīviem un palīdzēt apkārtējiem. Turēties kopā.”