Foto: Unsplash

Labvēlīga diena, kad izdodas gandrīz viss, ko esi uzņēmies. Horoskopi 3. augustam Ieteikt







Auns

Šodien tev būs jādara lietas, kuras visu laiku esi atlicis. Dienas pirmajā pusē jāstrādā ātri, lai visu paveiktu līdz vakaram. Zvaigznes sola tev patīkamus pārsteigumus un negaidītas tikšanās. Diena piemērota eksperimentiem un riskantiem pasākumiem.

Reklāma Reklāma

Vērsis

Nebaidies sākt kaut ko jaunu un interesantu. Veiksme ir ar tevi šodien. Tomēr nesāc neko, kas nenesīs taustāmu labumu vai panākumus, tu tikai tērēsi savu laiku un enerģiju. Visus laikietilpīgos darbus ieplāno dienas pirmajā pusē, lai vakarā vari atpūsties.

Dvīņi

Tev ir daudz svarīgu darāmo lietu, tāpēc lielāko dienas daļu nepieciešams aktīvi darboties un risināt dažādus jautājumus. Šobrīd komunikācijā iespējamas grūtības un pārpratumi. Tavi sarunu biedri nedzirdēs tavus argumentus, tāpēc nevajag censties viņiem pierādīt, ka tev ir taisnība, un tērēt tam savu laiku.

Vēzis

Veiksmīga un relaksējoša diena. Tev būs labs garastāvoklis, tomēr tev būs garlaicīgi pārrunāt sadzīves jautājumus ar ģimeni. Dažas pagātnes nepatikšanas šodien var tikt veiksmīgi atrisinātas gandrīz bez tavas līdzdalības. Uzmundrini sevi, atceries savas iepriekšējās uzvaras.

Lauva

Tu vari izjust zināmu nenoteiktību un vilšanos. Paaugstini savu pašcieņu, mēģini atrasties blakus cilvēkiem, kuri tevi atbalsta. Lai izvairītos no strīdiem un savstarpējām apsūdzībām privātajās attiecībās, runā atklāti ar savu partneri un pārrunā strīdīgos jautājumus.

Jaunava

Labvēlīga diena, kad izdodas gandrīz viss, ko esi uzņēmies. Tā būs laba ideja pabeigt to, ko esi iesācis. Izrādi rūpes par saviem mīļajiem, esi maigāks saziņā ar viņiem. Nevajag šo dienu pavadīt uz dīvāna, kārto biznesa un sadzīves jautājumus.

Svari

Zvaigznes šodien iesaka taupīt enerģiju un darīt vieglas, pazīstamas lietas. Ir lietderīgi iztīrīt māju un lūgt ģimeni palīdzēt. Tev jābūt pārliecinātākam par sevi, jāuzņemas iniciatīva savos darbos un optimistiski jāskatās uz notiekošo, tad viss izdosies.

Skorpions

Pavadi dienu labā noskaņojumā, dari to, kas tev patīk. Sadzīves jautājumiem laiks būs jāvelta arī šodien, taču centies tos atrisināt ātri. Šodien tev būs labas izredzes piepildīt kādu no savām vēlmēm, iegūt to, par ko jau sen esi sapņojis.

Strēlnieks

Jūties brīvi runāt par saviem panākumiem un interesantajiem plāniem. Kāds ietekmīgs cilvēks var tevi sadzirdēt un piedāvāt daudzsološu sadarbību. Zvaigznes iesaka vairāk laika pavadīt kopā ar mīļajiem. Ja būsi pārāk emocionāls, tev var būt grūti skaidri izteikt savas domas.

Mežāzis

Daudz kas šodien izdosies tā, kā vēlies. Iespējams, tev būs nelielas problēmas, bet tavu pozitīvo noskaņojumu tas neietekmēs; Varbūt kāds no taviem draugiem uz tevi ir aizvainots: mēģini noskaidrot iemeslu un atrast veidu, kā panākt mieru. Laba diena, lai uzsāktu ko jaunu un interesantu.

Reklāma Reklāma

Ūdensvīrs

Tavu uzmanību vajadzēs pievērst uzkrātiem ģimenes un personiskiem jautājumi. Centies piepildīt savu dienu ar pozitīvām lietām. Uzmundrini sevi un savus mīļos. Iespējams, nāksies mainīt plānus un pielāgoties jauniem apstākļiem. Neuztraucies par to, meklē pozitīvos aspektus.

Zivis

Šī ir emocionāli smaga diena. Tev būs jāizsver katrs vārds un jāņem vērā sarunu biedra noskaņojums. Zvaigznes brīdina, ka šajā dienā sāktos strīdus būs grūti izbeigt. Svarīgas sarunas vai tikšanās labāk pārcelt uz citu laiku. Mājas darbos iesaisties kopā ar saviem mīļajiem.