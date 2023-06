Foto: Pexels

Lai cik labi nebūtu tavi nodomi, tik un tā viss iznāks citādi! Horoskopi 26. jūnijam Ieteikt







Auns

Ceri uz to, ka neesi aizmirsis apdrošināties. Iespējams, ka tu šodien izdarīsi daudz ko tādu, ko vēlāk nāksies nožēlot.

Vērsis

Necenties jaukties citu darīšanās – pirmkārt, tas nedos neko labu tev, otrkārt – novedīs situācijās, no kurām tev vajadzētu izvairīties. Domā pats par sevi!

Dvīņi

Šodien svaru kausi var nosvērties par labu kādam citam, nevis tev. Izskati šo variantu kā vienīgo reālo un apdomā savu rīcību. Ietiepties nav nekādas jēgas, tikai pazaudēsi savu laiku.

Vēzis

Šodien tev jābūt uzticamam pašam sev un savai pacietībai. Gaidāma rinda neparedzētu lietu, iespējams, dažas no tām tevi kaitinās ne pa jokam. Taču jācenšas noturēties mierīgās pozīcijās.

Lauva

Iespējams, ka šodien tu spēlēsi “telefona” lomu saziņā ar kādu citu cilvēku, visticamāk – būsi starpnieks. Uztver šo lomu nopietni, jo pretējā gadījumā var sanākt pārpratumi tavas vainas dēļ.

Jaunava

Tev vai kādam citam šodien var ienākt prātā traka doma – pārkārtot istabā mēbeles. Nevajag! Tas atņems tev laiku un rezultāts ne tuvu nebūs tāds, uz kādu tu cerēji.

Svari

Lai cik labi nebūtu tavi nodomi, tik un tā viss iznāks citādi, nekā tu biji plānojis un cerējis. Reizēm tā dzīvē notiek, iemācies to pieņemt bez lielām histērijām.

Skorpions

Neskatoties uz to, ka realitāte notiek nedaudz atšķirīgi no taviem iedomātajiem plāniem, tu tajā vari atrast arī kaut ko pozitīvu. Ar vienu nosacījumu – lieki neriskē!

Strēlnieks

Iespējams, ka tu šodien nonāksi pie kādas salīdzinoši lielas kļūdas. Pacenties to pamanīt iepriekš, jo to novērst būs daudz vieglāk, nekā labot. Taisnību sakot, labot to, visticamāk, nebūs iespējams.

Mežāzis

Tev nāksies sastapties ar izvēles problēmām lielos apmēros un viss būs pavisam citādi, nekā tu būsi iedomājies un plānojis. Vienkārši pieņem to.

Ūdensvīrs

Iespējams, ka tev nāksies izrādīt vairāk uzmanības pašam pret sevi, nekā pret citiem. Un, ja runa ir par tavu veselību – nekādā gadījumā to neignorē!

Zivis

Tiec vaļā no visa liekā, kas ir tavās mājās. Veic ģenerāltīrīšanu! Sāc ar mazumiņu, piemēram, vienu skapi, nevis uzreiz visu telpu. Šajos darbiņos tev šodien veiksies.