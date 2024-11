Foto: Shutterstock

Zane Purne, Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas vadītāja / Latvijas Mediji

Daudziem ziedošajiem telpaugiem vēlu rudenī pēc noziedēšanas jāļauj atpūsties vairāku mēnešu garumā, kas parasti tiek apzīmēts par miera periodu. Lielai daļai šo ziedošo telpaugu miera periods varētu izpalikt, ja Latvijas apstākļos nebūtu krasu gadalaiku maiņu, kur lielākajā gada daļā ir ļoti maz saules.

Tātad augu ziedēšanas turpināšanai rudenī un ziemā nepietiek gaismas. Ja ir iespēja, piemēram, pa vasaru dārzā izliktās ziedošās fuksijas (Fuchsia), daturas (Datura) jeb eņģeļtaures, pelargonijas (Pelargonium), balzamīnes (Impatiens) u. c., salnām sākoties, ieteicams rudenī pārvietot mēreni siltā līdz vēsā ziemas dārzā (vai kādā līdzīgā stikla būvē), tad šie augi ziedēs līdz pat Ziemassvētkiem.

Ienesot siltumā, 18–20 °C, dzīvojamās telpās, šie krāšņi ziedošie augi ātri (apmēram mēneša laikā) noziedēs un sāks augt, veidojot nenoturīgus, izstīdzējušus dzinumus, kuri jebkurā gadījumā jāapgriež, jo tie padara augu nedekoratīvu un uz šiem garajiem dzinumiem noteikti neveidosies spēcīgi, attīstīti ziedi.

Miera periodā augam jāsagatavojas nākamā gada ziedēšanas etapam. Lai viss noritētu, kā nākas, nepieciešams palīdzēt ziedošajam telpaugam atpūsties, apgriežot dzinumus.

Augi, kuri noteikti jāapgriež

Pelargonijas – gan krūmveidā augošās, gan nokareno formu. Pelargonijām dzinumus var droši apgriezt uz pusi. Ja pelargonijas neapgriež, tad noteikti ir redzēti tādi eksemplāri, kuri ir gari, gari un apakšējie stumbri ir bez lapām. Pelargonijas ziedus veido uz jaunajiem dzinumiem, tādēļ nav jābaidās augus pamatīgi apgriezt. Griešanas rezultātā pelargonijas sakuplo, veido daudz dzinumu un, jo vairāk dzinumu, – vairāk ziedu. Pelargonijām ziemas tumšajos mēnešos vajadzētu augt vēsās, bet gaišās telpās. Miera perioda laikā pelargonijas nemēslo un ļoti minimāli laista. Ja tomēr ziemā pelargonijām izaug kāds kroplīgs dzinums, to noteikti vajag nogriezt, lai augs lieki netērētu enerģiju un barības vielas vēl nevajadzīgiem dzinumiem.

Jāapgriež arī dažādas formas fuksijas. To, cik garus dzinumus nogriezt, regulē pēc auga lieluma, vecuma, formas. Fuksijām, kuras audzētas augststumbra formā, ļoti maz saīsina dzinumus. Ilggadīgām krūmveida fuksijām, lai katru gadu jau ziedēšanas sākumā būtu liels krūms, arī apgriež tikai nedaudz dzinumu. Ja kāda iemesla pēc fuksija ir izaugusi, piemēram, šķība, uz vienu pusi, tad ar pamatīgu apgriešanu varam panākt nākamajam gadam dekoratīvu, taisnu, no visām pusēm skatāmu formu.

Noteikti jāapgriež lielziedu pasifloras (Passiflora) šķirnes, jo arī tās ziedus veido uz jaunajiem dzinumiem. Pasifloras var arī neapgriezt (augam tas nekaitē), ja ar tām, piemēram, ir apaudzēta kāda siena. Ar gadiem pārkoksnējoties apakšējo daļu stumbriem, tie zaudē lapas. Pasifloras ir ātri augošas, tās aizaugs un pārklās ar jaunajiem dzinumiem bezlapu stumbrus. Ja pasifloras griež, tad to dara pamatīgi, nogriežot visus metrīgos dzinumus, atstājot virs sakņu kakliņa 3–5 pumpurus. Šādi apgrieztas pasifloras uz pāris mēnešiem var pat nolikt tumsā, 12–14 °C temperatūrā, laistot tikai tik, lai neiekalstu sakņu kamols.

Uzmanīgi apgriež oleandru (Nerium) dzinumus. Noteikti neapgriež dzinumus, kas ziedējuši un kam saglabājušies zaļi noziedējušo ziedu ziedkāti. Uz tiem nākamajā gadā veidojas ziedi. Tātad apgriež neziedējušos dzinumus un dzinumus, kuri nav dekoratīvi un neiederas oleandra izskatā. Oleandriem zari jāgriež ik pa laikam, lai veidotu kuplu krūmu vai citu izvēlētu formu, jo oleandri ir diezgan slinki zaru veidotāji. Daudzkārtīga zaru, dzinumu griešana liek oleandriem sakuplot. Ziemas mēnešos oleandri jātur ļoti gaišā un vēsā vietā.

Pamatīgi var apgriezt daturas jeb eņģeļtaures. Ja tās apgriež nedaudz, tās ātri uzzied agri pavasarī. Ja apgriež ļoti, ļoti daudz, tad ziedēšana eņģeļtaurēm var sākties tikai vasaras vidū. Arī eņģeļtaures zied uz jaunajiem dzinumiem. Milzīgu, daudzgadīgu augu stumbrus, zarus ar šķērēm apgriezt vairs nevar, tos apzāģē. Eņģeļtaures, ja nav citas vietas, kur tām atpūsties, novieto vēsā pagrabā. Bieži augu lapas bojā tādi kaitēkļi kā baltblusiņas un tīkl- ērces, tad vēlams uz miera periodu nolapot visas lapas, tādējādi par 99% izvairoties no šiem nevēlamajiem kukaiņiem. Istabas temperatūrā eņģeļtaures veidos dzinumus, kas agri pavasarī būs jānogriež.

Saīsina, apgriež abutilones (Abutilon) jeb istabas kļavas. Parasti apgriež 1/3 no dzinumu garuma. Griežot dzinumus, noteikti jāņem vērā auga formas, varbūt der saīsināt kādus zarus vairāk, citus – mazāk. Abutiloņu mīkstās, lielās lapas ir iecienījušas baltblusiņas, kuras vajadzētu apkarot, iznīdēt pirms apgriešanas. Abutilones labāk jutīsies nākamajā gadā, ja tām lapas saglabāsies arī miera periodā. Ja tas kaitēkļu pēc nav iespējams, tad augam jānoņem visas lapas, kuru ataugšana pavasarī prasīs papildu spēkus. Abutilones ziemas mēnešos jānovieto mēreni siltā un gaišā vietā.

Obligāti apgriež ziedējušos hibisku (Hibiscus rosa-sinensis) jeb Ķīnas rožu zarus. Ja to neizdara, tad tie aug garumā, lapas ir tikai zaru galos, ap ziediem, bet garais zars līdz galvenajam stumbram ir bez nevienas lapas. Ķīnas roze ir fantastiski ātri augošs telpaugs. Vairākas reizes gadā to apgriežot, var izveidot kompaktu, nelielu, bet bagātīgi ziedošu krūmu. Apgriežot pirms ziemas, to atstāj turpat istabā, siltumā, nemēslojot šajā atpūtas laikā un samazinot laistīšanu, cik vien tas ir iespējams.