Jau novembra vidus, un naktīs gaisa temperatūra nokrītas zem nulles. Līdz ar pirmajām sniega pārslām putniem būs arvien grūtāk sameklēt barību: zemē nokritušās sēkliņas, koku mizu plaisās un ēku spraugās ielīdušos kukaiņus. Tāpēc īstais laiks izgatavot putnu barotavu, kur mazie lidoņi visu ziemu varēs atrast barību.



Nopietna apņemšanās

Pirms ķeras pie darba, stingri jāapņemas, ka putniem nolemts palīdzēt daudz nopietnāk nekā tikai izgatavot barotavu un vienu reizi to piepildīt ar barību. Ja reiz sākts putnus barot, barības krājumi būs jāpapildina līdz pat pavasarim, kamēr nokusīs sniegs un gaisa temperatūra turēsies virs nulles.

Putni noteikti parādā nepaliks, ar skanīgām dziesmām ziņojot par katru siltāku dienu un rūpējoties, lai pavasari dārzā sagaidītu pēc iespējas mazāk kukaiņu, kuri traucē gan mums pašiem, gan kaitē augļukokiem.

Ja pārtrauc barošanu, putni, kas pieraduši saņemt palīdzību, visticamāk, aizies bojā.

Pie barotavas visbiežāk var ieraudzīt lielo zīlīti, zilzīlīti, pelēko zīlīti, svilpi, zaļžubīti, mājas zvirbuli, lauka zvirbuli, parasto ķeģi, dzilnīti un žubīti.

Ķeramies pie darba

Putnu pazinēji iesaka izgatavot barotavas, no kurām barība pa atveri izbirst pakāpeniski, uz galdiņa veidojot nelielu kaudzīti, kas aizsprosto atveri, līdz putni barību apēduši. Tādējādi ēdamais putniem ir vienkārši un ilgstoši pieejams.

Protams, varētu ņemt tukšu plastmasas dzērienu pudeli, ko nostiprina pusotra centimetra attālumā virs saplākšņa lok­snes. Pirms tam pudeles apakšā būtu jāizgriež caurums barības papildināšanai un jāizvēlas hermētisks aizbāznis, lai pudelē neiekļūtu mitrums. Taču šādai konstrukcijai ir vairāki trūkumi. Vispirms – nelielais barības krājums. Tā visai regulāri jāpapildina, tāpēc šāds variants nederēs, piemēram, vasarnīcā, uz kuru ziemā aizbrauksiet reizi nedēļā vai pat divās. Tāpat būs visai sarežģīti izveidot hermētiski slēdzamu atveri pudeles dibenā.

1. zīmējums Induļa Burkas zīmējums

Esmu mednieks, un prātā ienāca doma izveidot konstrukcijas, kas savā ziņā atgādina pārnadžiem domātās barotavas, protams – miniatūrā. Manā rīcībā bija pāris 11,5 cm platu un 2,5 cm biezu dēļu, polikarbonāta loksnes atgriezumi, neliels sa­plākšņa gabals un sauja kokskrūvju.



Mazliet sarežģītāka konstrukcija ir 1. zīmējumā redzamajai barotavai. Tā izgatavota kā neliels namiņš. Sāni ir no polikarbonāta loksnes, lai varētu redzēt, cik barības atlicis. Vienā no galiem – atvere barības papildināšanai, ko nosedz ar metāla vai kāda cita materiāla plāksnīti.

Sarežģītākais uzdevums – izveidot dēļu savienojumu jumta korē. Nepieciešams figūrzāģis, kas ļauj veikt zāģējumu 45 grādu leņķī. Pirms saskrūvēšanas kores savienojumā var iepildīt siltumnīcām paredzēto silikonu – tādējādi caur jumtu barotavā neiekļūs mitrums. Protams, jumtam var piestiprināt ruberoīda loksni. Lai koks nesaplīstu, pirms saskrūvēšanas skrūvju vietas ieurbj ar zeņķurbi.

Šādu barotavu, ierīkojot jumtā stiprinājumus, var iekārt kokā vai novietot uz zemē iedzīta vertikāla metāla atbalsta vismaz pusotra metra augstumā, lai barotavai nepiekļūtu grauzēji un kaķis.

2. zīmējums Induļa Burkas zīmējums

Konstrukcija 2. zīmējumā ir vienkāršāka. Tās izgatavošanai nepieciešams mazāk materiāla, taču tāpat vienu sienu vēlams izgatavot caurspīdīgu. Arī šai barotavai jāparedz slēdzama atvere uzpildīšanai un piestiprināšanas iespējas kokā vai uz metāla balsta. Tāpat jāparūpējas, lai caur jumtiņa dēlīšiem tajā neiekļūtu lietus un sniegs.

Abās barotavās var iepildīt ievērojamu daudzumu graudu, un barotavas krājumu papildināšana nekļūs par ikdienas uzdevumu.

Daži ātri un vienkārši risinājumi

Ja nav iespēju darboties ar zāģmateriāliem, putnu barotavu dažās minūtēs var izgatavot arī no tukšas piena vai sulas tetrapakas. Atliek vien tajā no divām pusēm izgriezt lodziņus, atstājot pusotra centimetra apakšā, lai no barotavas nebirtu ārā tur iebērtie graudi vai sēkliņas. Pakas augšmalā izgriež nelielu caurumu, kur iesiet aukliņu, lai konstrukciju varētu viegli iekārt kāda koka zarā. Ja nevēlaties dārzā reklamēt kāda ražotāja pienu vai sulu, paku var nokrāsot, izdaiļojot to pēc sirds patikas.

Barotavas izgatavošanai noderēs arī minerālūdens pudele. Tajā lodziņus, pa kuriem putni piekļūs barībai, izgriež līdzīgi kā piena produktu iesaiņojumam.

Savukārt pudeles korķī ar urbi vai sakarsētu naglu izkausē caurumu, iever auklu un tajā iesien prāvu mezglu.

Labi barotavu izgatavot kopā ar bērniem vai mazbērniem, mācot viņiem, kā rīkoties ar darbarīkiem un dažādiem materiāliem. Kopīga darbošanās radīs prieku un iemācīs bērniem rūpes par dzīvo dabu.

Ko bērt barotavā

Putnu barošanai derēs gan graudi, gan kviešu un miežu putraimi, saulespuķu sēklas, auzu pārslas, kaņepes, citas sēkliņas. No koka izgatavotā barotavā var iekārt nesālīta speķa ādiņu. To var arī piestiprināt pie palodzes vai stieplē iekārt koka zarā. Par šādu cienastu priecāsies zīlītes, dzilnīši un dzeņi. Putniem patīk, ja barība papildināta ar kādām taukvielām. Šāda pārtika ir enerģētiski bagātāka.

Nedrīkst izmantot sālītas un ar garšvielām bagātinātas taukvielas, kodinātus graudus un sēklas.

Ja dzīvojat laukos, barību (sēklas un graudus) var izkaisīt uz zemes no sniega attīrītā laukumā kāda koka vai krūma aizvējā. Šādu barošanās vietu labprāt apmeklēs laukirbes, dzeltenās stērstes, zaļžubītes un melnie mežastrazdi.

Padomi!

• Barotavai jābūt tādai, kas nebaidītu putnus: bez vaļīgām, plīvojošām detaļām, stabili nostiprinātai (izņemot pakārtās barotavas), lai putni varētu viegli piekļūt barībai, tā neapsnigtu un ieeja barotavā netiktu aizputināta, barības krājumus varētu viegli papildināt.

• Lai putni ātrāk pamanītu barotavu, sākotnēji var nedaudz barības izbārstīt ārpus tās vai arī to izrotāt ar pīlādžu ogām, noziedējušām saulespuķēm.

• Vislabāk barību ievietot agri no rīta, kad pēc aukstas nakts putni aktīvi meklē pārtiku.

• Jāņem vērā, ka barotavu apmeklē liels skaits putnu, tāpēc tā regulāri jāiztīra, lai tur nekrātos putnu mēsli, kas var kļūt par spārnoto draugu saslimšanas iemeslu. Tīra ar piemērotu suku un rokās velk cimdus, jo ir putnu slimības, ar kurām var inficēties arī cilvēki.

• Neaizmirstiet, ka jūsu mājas mīlulim kaķim interesē ne tikai grauzēji, bet arī putniņi. Barotava kokā jāiestiprina tā, lai kaķim nebūtu iespējas vaktēt pusdienotgribētājus tiešā tuvumā.