“Latvija ir katram sava un reizē visiem viena.” Valsts prezidents Rinkēvičs sveic Latvijas valsts dzimšanas dienā

“Latvija ir katram sava un reizē visiem viena. Tikai kopā augšup mēs varam mūsu valsti darīt stipru, taisnīgu un drošu!

Sirsnīgi sveicu ikvienu Latvijā un pasaulē mūsu valsts 105.gadadienā! Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!” tā soctīkla “X” vietnē latviešu un angļu valodā ierakstījis apsveikumu Latvijas Republikas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Today Latvia and Latvians all around the world celebrate the 105th Anniversary of the Proclamation of Independence!

We thank our friends and allies for your support and friendship, and we invite you join us celebrating this great day

Happy Birthday Latvia! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 pic.twitter.com/9LUBYLMM7C

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 18, 2023