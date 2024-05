Foto: LETA

Latvijā uz elektrolīniju balstiem reģistrētas gandrīz 8800 balto stārķu ligzdas! Patvaļīgi mēģinājumi ligzdas noņemt var beigties traģiski Ieteikt







Kā portālam LA.LV atklāja AS “Sadales tīkls” darba vides risku daļas vides pārvaldnieks Artis Kubliņš, kopumā visā Latvijā uz AS “Sadales tīkls” elektrolīniju balstiem reģistrētas gandrīz 8800 balto stārķu ligzdas, kas ir teju 80 % no šo gājputnu ligzdošanas vietām Latvijā.

Reklāma Reklāma

“Baltais stārķis ir Latvijā īpaši aizsargājama putnu suga, tādēļ iedzīvotājiem ir aizliegts patvaļīgi nojaukt šo putnu ligzdas! Tomēr var gadīties situācijas, kad baltā stārķa ligzda rada apdraudējumu, piemēram, tā ir uzbūvēta uz skursteņa un var ietekmēt ugunsdrošību. Tādos vai līdzīgos gadījumos ir jāvēršas Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP), kas, balstoties uz Sugu un biotopu aizsardzības likumu, var izsniegt “Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju”. Ar šo atļauju ārkārtas situācijās tiek atļauts noņemt baltā stārķa ligzdu,” skaidro A. Kubliņš.

Balto stārķu dabiskā ligzdošanas vieta Latvijā ir koki, kuru zari vai nolūzušu stumbru galotnes spēj noturēt ligzdas smagumu. Ņemot vērā to, ka kokus ar ligzdas būvēšanai piemērotu zarojumu atrast nav tik viegli, baltie stārķi visbiežāk izvēlas elektrības stabus kā cilvēka veidotu un sev piemērotu alternatīvu dzīvesvietu.

Taču patvaļīgi cilvēku mēģinājumi ligzdu no elektroapgādes balsta noņemt var beigties traģiski – tas apdraud veselību un pat dzīvību. Diemžēl sociālajos tīklos redzēti video, kā cilvēki pat dedzina ligzdas. Kā rīkoties pareizi situācijā, kad stārķu ligzdas uz stabiem kļūst par apdraudējumu?

A. Kubliņš stāsta: “Ja cilvēks kļūst par liecinieku potenciāli bīstamai situācijai, piemēram, ligzda balstās uz elektrolīnijas vadiem vai kabeļa un nospriego tos, ir sasvērusies, draud nokrist no staba u. tml., tad par to jāziņo “Sadales tīklam”. Defektu var ērti pieteikt uzņēmuma mājaslapā, pievienojot arī foto.

Speciālisti izvērtēs situāciju un, ja tas būs nepieciešams, ar DAP atļauju ligzdu no staba noņems. Nekādā gadījumā nav pieļaujami pašu iedzīvotāju patvaļīgi mēģinājumi ligzdu no elektroapgādes balsta noņemt, jo tas var apdraudēt veselību un pat dzīvību!

Ne visi zina, ka balto stārķu ligzda ir liels un smags objekts – daudzgadīgas baltā stārķa ligzdas izmērs diametrā var sasniegt 1,5 metru, bet tās svars var būt no 500 kilogramiem līdz pat vairāk nekā tonnai. Šāda smaguma objekts var nopietni apdraudēt elektrolīniju, radot infrastruktūras bojājumus un neplānotus elektroapgādes atslēgumus lielam skaitam cilvēku. Tāpēc uz balstiem, kur drošības apsvērumi to pieļauj, “Sadales tīkls” izvieto metāla ligzdu pamatnes.”

Kā informēja “Sadales tīkls” pārstāvis, visā Latvijā ir uzstādītas vairāk nekā 6300 šādas-metāla pamatnes ligzdas. Cilvēki tiek aicināti uzņemt baltos stārķus savās mājās, lauku īpašumos, sarūpējot tiem mākslīgo ligzdu pamatnes. Tas mazinās varbūtību, ka stārķis apmetīsies nevēlamā vietā.









Balto stārķu ligzda Tukuma novadā, kuru var vērot tiešraidē