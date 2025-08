Latvijas aģentūra “Luka” izcīna piecas zelta un platīna godalgas starptautiskā konkursā 40 valstu konkurencē Ieteikt







Latvijas pasākumu aģentūra “Luka” šonedēļ guvusi vērienīgus panākumus starptautiskā konkursā “Symbol Creative Award 2025”, kur 40 valstu konkurencē izcīnījusi vienu platīna, piecas zelta un vienu sudraba godalgu. Mārketinga, radošās komunikācijas un reklāmas konkursā uzņēmums godalgots par pasākumu “Dvēseles stīgas”, kas guvis plašu atzinību jau iepriekš, kā arī apbalvots kā radošākā aģentūra un komanda. Šī ir pirmā reize, kad Latvijas aģentūra iegūst radošākās aģentūras un komandas titulu.

Aģentūra izcīnījusi platīna balvu par labāko pasākumu, kā arī zelta godalgas vairākās kategorijās – “Labākā radošā aģentūra” (“Best Creative Agency”) (šāds apbalvojums piešķirts vien trīs aģentūrām un “Luka” bija vienīgā Eiropas aģentūra, kas ierindojās šajā trijniekā), “Labākā radošā komanda” (“Best Creative Team”), “Labākais B2B pasākums” (“Best B2B event”) un “Pārpasaulīga pieredze” (“Out-of-This-World Experience”), mērojoties spēkiem ar 2024. gada vasaras olimpisko spēļu noslēguma ceremoniju. Tā ir vienīgā aģentūra no Baltijas, kas ieguva zelta godalgas minētajās kategorijās. Vēl izcīnīta arī zelta godalga kategorijā “Labākais korporatīvais pasākums” (“Best Corporate Event”) un sudraba godalga kategorijā “Publikas balsojums” (“People’s Choice Agency”).

“Šis novērtējums ir vairāk nekā tikai apbalvojums – tas ir apliecinājums, ka Latvijas radošais gars spēj uzrunāt arī pasauli. Žūrijas atsauksmes par mūsu darbu bija sirsnīgas un iedvesmojošas – viņi uzsvēra koncepcijas emocionalitāti, oriģinalitāti un dziļumu, kā arī spēju ar tehnoloģiju palīdzību radīt patiesi jēgpilnu pieredzi. Katra detaļa tika rūpīgi izstrādāta ar mīlestību, un ir liels gandarījums redzēt, ka tas ir ticis pamanīts un novērtēts tik augstā līmenī, stāsta “Luka” vadītāja un radošā direktore Inese Lukaševska.

“Symbol Creative Awards” ir starptautiska balva, kas godina izcilākos sasniegumus komunikācijā, mārketingā un reklāmā, izceļot radošumu un inovācijas pasaules mērogā. Tā ir daļa no “Symbol” apbalvojumu grupas, kas jau vairāk nekā 15 gadus veicina izcilību un nosaka nozares standartus uzņēmumiem visā pasaulē. Kopumā šogad konkursā tika pieteikti 453 pasākumi no 40 valstīm un 5 kontinentiem. Žūrijas komisijā bija pārstāvji no tādiem zīmoliem kā “Netflix”, “Google”, “Superfly Films”, “Samsung” u.c.

“Pasākuma “Dvēseles stīgas” stāstījums ir tik iesaistošs, ka tas kļūst teātra cienīgs. Tā ir dzīva izrāde, kurā svarīgākie vēstījumi ir jūtami gan dizainā, gan kopējā stratēģijā, un tas ir spēcīgs instruments, lai sasniegtu augstu investīciju atdevi. Arī radošie riski, ko veido dejas tumsā pāri spoguļvirsmām, īstenoti, lai panāktu spēcīgu saikni ar neirozinātni un smadzenēm,” stāsta “Events by Dionne” vadītāja Diona Bišopa (Dionne Bishop), kura arī bija žūrijas sastāvā.

Pasākums “Dvēseles stīgas” caur unikālu mākslas valodu atklāj neiroloģijas profesoriem no 12 valstīm viņu pacientu dzīves stāstus un to, kā viņi ik dienu saskaras ar neironu problēmām – no eksistences pilnīgā tumsā līdz veiksmīgai ārstniecībai. Pasākums tika veidots kā vienots trīs stundu gastronomiski horeogrāfisks iestudējums, kas sastāvēja no trīs pacientu dzīves cikliem: dzīve tumsā, transformācijas un spējas just dzīvi pilnās krāsās. “Dvēseles stīgas” līdz šim saņēmis jau 12 apbalvojumus vairākos starptautiskos konkursos, t.sk. prestižā Kannu festivāla Grand Prix, un pasākumu industrijas “Oskara balvu” – “Eventex”.

Plašāka par informācija par balvu lasāma ŠEIT .