Jau pēc pāris dienām, vienā no skaistākajām Latvijas vietām – Abgunstes muižā – sāksies kas unikāls! Ar vērienu tiks svinēti 10. muižas svētki 10 dienu garumā. No 8. līdz 17.augustam ikvienam būs tā iespēja piedzīvot krāsainu mūzikas, viesmīlības, garšu un dekorāciju festivālu bez robežām. Muižas saimnieki Jānis un Asnāte Avotnieki kopā ar savu komandu ir parūpējušies, lai dienu no dienas muiža pārvērstos te Latīņamerikas, te Mežonīgo rietumu, te Francijas noskaņās, te Austrumzemes mierā, te Kaukāza valstu pārbagātībā un Latvijai raksturīgajā ieturētībā un sirsnībā.

“Tik skaista, kāda tā ir šovasar, muiža nav bijusi nekad,” uzsver tās saimnieki. Abgunstes muiža ir īpaša, jo tas ir stāsts par ģimeni, par latviešiem, kuri spējuši praktiski no nulles izveidot maģisku vietu, kas tagad apbur ikvienu apmeklētāju.

“Mēs šo visu neattīstām kā savu vai kāda cita biznesu. Muiža ir mūsu dzīvesveids, kas, kā mēs stāstam muižas ekskursijās, sācies ar trīs bērniem, trīs kaķiem un 3000 eiro. Un ar lielu sabiedrības iesaisti, cilvēku ticību mūsu spēkiem.

Abgunstes muiža ir pierādījums, ka šādu projektu var pacelt vienkārši cilvēki, bez liela starta kapitāla, bet ar plašu skatījumu, ar sajūtu – atļaut sev būt neperfektam, bet patiesam.

Un, protams, ar ļoti lielu sirdi, lai savā mājā un cauri savai mājai izlaistu tik daudz viesu, bet tā ir mūsu izvēle, un katru gadu šie muižas svētki ir kā apliecinājums un atskaites punkts, ko esam gada laikā atkal paveikuši,” stāsta muižas saimniece Asnāte.

Paveikts ir daudz – paši pirmie muižas svētki 2016.gadā tika rīkoti, lai Avotnieku ģimene varētu iepazīties ar kaimiņiem un pateikt paldies ikvienam, kurš palīdzēja pašos pirmajos muižas darbos. Saimnieki uzsver: “Mēs negaidījām, ka pagalmā sabrauks 300 viesi. Arī toreiz mums bija neliels koncerts, šefpavārs, kas vārīja zupu un cepa pankūkas, mana vectēva gleznu izstāde, lai ieskicētu tādu miniatūru dzīves svinēšanu un to, ka Abgunstes muiža būs arī vieta radošumam, mākslas un kultūras pasākumiem. Toreiz vēl Haralds Sīmanis ieskandināja pagalmu, bija ļoti sirsnīgs pasākums.”

Tie kas gadu no gada sekojuši līdzi muižas attīstībai un teju katru gadu atbrauc ciemos muižas svētkos, zina, kāds bija pats pirmais gads. Tekoši griesti, izdauzīti logi…

“Mēs bijām izmēzuši māju ar terpentīnu, cik vien varēja, lai likvidētu blusas, viesi apmeklēja esošās 10 sausās tualetes, kas bija saglabājušās vēl no skolas un dzīvokļu laikiem, kas bija muižā līdz pat 2003.gadam. Pagalms talku veidā bija sakopts, bet klēts ēka vēl joprojām bija drupās – restaurācija nebija sākusies, jo šie pirmie divi mēneši bija knapi gana, lai tiktu galā ar visu to “miskasti”, kas pavērās mūsu skatam, ienākot muižā,” atminas Avotnieku ģimene.

Tieši pirmie svētki, kas sākumā bija domāti nelielam cilvēku lokam, iedvesmoja uz vēl lielākiem svētkiem.

Kāda ir muižas šodiena? Pirms gada Abgunstes muiža uz vienas dienas svētkiem sapulcināja 1300 cilvēkus, bet šogad bija vēlme spert vēl drosmīgāku soli, jo vasarā ļoti daudzi gribētāji, kas vēlas aplūkot muižu, to nevar izdarīt – pēdējās 9 vasaras Abgunste ir viena no pieprasītākajām Latvijas vietām, kur cilvēki izvēlas svinēt savu mīlestību vai citus nozīmīgus dzīves svētkus.

“Tā kā šie ir 10. muižas svētki, bija skaidrs, ka ar vienu dienu būs par maz – bija vēlme pēc kā īpašāka. Turklāt, vēlējamies sniegt iespēju visiem tiem, kuri vēlējušies kādreiz atbraukt pie mums ciemos.”

Muiža ir sagādājusi kilogramiem citronu, vīnogu, granātābolu, karodziņu, sadarbībā sarunātas brazīļu dejotājas un meistarklašu vadītāji, bungu spēlmaņi, itāļu picu cepēji, franču virtuves pārstāvji un someljē, antīko automobiļu īpašnieki, mākslinieki un gleznotāji, cirks, karikatūristi un iluzionisti – kā teātris un vienlaikus spēle, kā “trādirīdi” un vienlaikus laiska atpūta – tas viss “ierullēs” Abgunstes muižas pagalmā, mainīs dekorācijas, lai dienu no dienas sniegtu cilvēkiem nebijušas sajūtas. Tas būs iespaidīgs ceļojums apkārt pasaulei!

Muižas svētki sākas 8. augustā – kaislīgi un krāšņi kā Latīņamerika, 9. augustā ļaus piedzīvot – Mežonīgo rietumu jeb Amerikas dienu, 10. augustā būt romantiski uzburtā Francijā, tad no 11.-13. augustam lutinās viesus mierpilnā retrītā, 14. augustā piedzīvot Ziedu dienu ar meistarklasēm, 15.augustā – izspēlēt Kaukāza dienu ar garo Viesmīlības galdu, 16.augustā – izdejot visgarāko danci muižas pagalmā un lekt zaļumballē ar Labvēlīgo tipu Latviskajā Abgunstē, bet 17.augusts kā noslēguma diena visu pagalmu sajauks krāsu un noskaņu spēlēs, sākot no Ķīnas kvartāla, Latīņamerikas, Āfrikas zonas līdz Eiropai, lai iemiesotu “apkārt pasaulei” sajūtu vienuviet.

Jānis un Asnāte neslēpj – neskatoties uz iegūto pieredzi svētku organizēšanā, kas augsti novērtēta no muižas viesu puses, šāds svētku festivāls ir liels izaicinājums.

“Desmitgades svinības 10 dienas liek daudz ko jaunu apgūt, liek izkāpt ārpus sava komforta zonas, bet mums ir fantastiska komanda, draugi un atbalstītāji, ar kuriem kopā darbojoties, šķiet, ka mums vispār nav robežu. Mūsu fantāzijai nav limitu.

Tā Abgunstes garša un specifika, ar ko mēs atšķiramies no citiem, ir tā mīlestības enerģija, ar ko mēs šeit – savās mājās – dalāmies. To nevar nopirkt vai tā vienkārši noorganizēt, tā šeit ir klātesoša.”

Tas ir arī tas, ko muižas saimnieki vēlas, lai viesi šajos svētkos sajūt un paņem sev līdzi: “Latvija var! Mēs ticam, ka varam šeit, Abgunstē, uzburt sajūtas, kuras cilvēki reizēm mēdz pazaudēt vai varbūt vēl pat nav pieredzējuši. Šeit viss ir ļoti vienkārši, skaisti, romantizēti, atbrīvojoši. Abgunstes muiža patiesi svin dzīvi – mēs vēlamies radīt pasaules burvību šai pagalmā, oranžērijās, klētī un muižas telpās! Muižas atdzimšana noritējusi līdz ar katru viesi, kas šeit atbraucis un kaut ko svinējis, un mēs dalāmies, kā vien spējam, lai parādītu pasaulei, ka mēs paši radām savu pasauli – brīnišķīgu, izdejojamu, apēdamu, sulīgumā baudāmu!

Ja pērn daudzi viesi netika uz muižas svētkiem, jo biļešu skaitam bijām noteikuši limitu, tad šogad – nekas nav nokavēts – ikviens var iegādāt sev vēlamās dienas biļeti un braukt piedzīvot Abgunstē katrā dienā – pilnīgi atšķirīgu noskaņu! Nemainīga paliek vērtība – noslēguma dienā piedzīvot mākslinieka radītu ugunsskulptūras atklāšanu, ko šogad radīs mākslinieks Rūdis Pētersons. Mīļi gaidīsim ciemos, lai piedzīvotu svētkus kopā,” aicina muižas saimnieki.

