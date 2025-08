Attēlam ir ilustratīva nozīme. Foto – Matīss Markovskis

Ziņa papildināta plkst. 17:13

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) 28.jūlijā sācis epidemioloģisko izmeklēšanu saistībā ar “pirmsšķietamu salmonelozes uzliesmojumu” bērnudārzā Valmierā, aģentūrai LETA apstiprināja SPKC.

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājas vietniece Linda Uglanova aģentūrai LETA atklāja, ka pēc vairākiem saslimšanas gadījumiem pārbaudes tiek veiktas Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” ēdināšanas blokā.

Pēc SPKC pašreizējās informācijas, kopumā iestādē konstatēti 30 saslimšanas gadījumi 29 bērniem un vienam pieaugušajam. Noteiktas saslimušo kontaktpersonas un veikta to testēšana.

Centrs sniedzis ieteikumus konkrētajai iestādei, līdztekus informējot arī PVD, Veselības inspekciju un uzliesmojumā iesaistīto bērnu ģimenes ārstus.

Patlaban SPKC gaida pilnos laboratoriskos rezultātus, bet pirmsšķietamie rezultāti liecina, ka iestādē noticis salmonelozes uzliesmojums.

Pēc SPKC sniegtās informācijas, vairums bērnu šobrīd sāk atveseļoties no slimības. No tiem pieci bijuši stacionēti vietējā ārstniecības iestādē, un patlaban visi bērni no slimnīcas izrakstīti, liecina SPKC rīcībā esošā informācija.

SPKC atzīmēja, ka iestādē brīvdienu laikā veikti dezinfekcijas pasākumi.

Savukārt PVD pārstāve Uglanova informēja, ka, veicot pārbaudi izglītības iestādes ēdināšanas blokā, dienests noņēmis sešus nomazgājumu paraugus, tostarp no pavāra rokām, kā arī olu, zemeņu un cūkgaļas produktu paraugus, kuri nosūtīti uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “Bior” laboratoriskai izmeklēšanai.

Primārie laboratoriskās testēšanas rezultāti piecos nomazgājumu paraugos jau uzrādījuši salmonelozes klātbūtni.

PVD ir apturējis virtuves bloka darbību un sācis lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece aģentūrai LETA apstiprināja, ka vienā pirmsskolas izglītības iestādē Valmierā veiktas analīzes saistībā ar aizdomām par bērnu saslimšanu ar salmonelozi. Izglītības iestādē notiek bērnu veselības novērošana.

Līdz šim pašvaldība informāciju par izmeklējumu rezultātiem nav saņēmusi. Viņa akcentēja, ka profilakses nolūkos līdz rezultātu saņemšanai virtuve ir slēgta, bet iestādei ir atļauts turpināt darbību un bērni, kuriem nav saslimšanas simptomu un kuri drošības nolūkos tika novēroti mājās vai ir atveseļojušies, var atgriezties iestādē.

Iestādē esot veikti “papildu piesardzības un dezinfekcijas pasākumi” atbilstoši SPKC rekomendācijām, un vecāki no SPKC speciālistiem un izglītības iestādes saņēmuši informāciju par nepieciešamo rīcību, klāstīja Melece.

Ēdināšanas ārpakalpojuma sniedzējs šajā laikā ēdināšanu nodrošina, to sagatavojot un vedot no citas izglītības iestādes.