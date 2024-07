VIDEO. “Lego” celtniecība Ukrainai: mākslinieki rada ikoniskus Ukrainas pieminekļus, lai palīdzētu tos atjaunot Ieteikt









Atbalstot Ukrainas cīņu par brīvību, radīti unikāli “Lego” komplekti, kuros attēloti Ukrainas pieminekļi. Šie komplekti nav pieejami pārdošanā, tos var laimēt izlozē, ziedojot 24 ASV dolārus “United24”. Ziedojumi tiek izmantoti sagrauto objektu atjaunošanai un citiem palīdzības pasākumiem laikā, kad valstī turpinās karš pret Krieviju, vēsta “CNN”.

Reklāma Reklāma

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izveidoja “United24” kā personisku iniciatīvu, lai piesaistītu vairāk starptautiskās palīdzības, izmantojot dažādus līdzekļu vākšanas projektus, piemēram, futbola spēles, mākslas šovus u.c.

“United24” koordinatore Jaroslava Gresa skaidro, ka nosaukums “United24” cēlies no iniciatīvas mērķa sniegt palīdzību Ukrainai visu diennakti.

Arī skaitlim 24 ir īpaša nozīme: 24. augusts ir Ukrainas Neatkarības diena. Krievija Ukrainā iebruka 2022. gada 24. februārī.

Gresa atklāj, ka kopš “United24” darbības uzsākšanas 2022. gada maijā ir savākti vairāk nekā 650 miljoni dolāru, un ziedotāji no 110 valstīm ir palīdzējuši atjaunot piecas slimnīcas, 18 dzīvojamās ēkas, 24 tiltus, iegādāties 240 ātrās palīdzības automašīnas un 659 slimnīcu ģeneratorus.

Ziedojumi arī palīdzējuši finansēt aizsardzības sistēmas pret pašnāvnieku bezpilota lidaparātiem un desmitiem tūkstošu Ukrainas dronu, kā arī izstrādāt kaujas lauka robotus.

Bažās par Ukrainas valdības korupciju, tostarp neseno ieroču iepirkuma skandālu, “United24” līdzekļu vākšanu nodrošina starptautiskā grāmatvedības firma “Deloitte”, kas brīvprātīgi piedāvā savus pakalpojumus.

Pagājušajā mēnesī ASV nosūtīja Ukrainai militāro palīdzību 275 miljonu dolāru apmērā, kā daļu no ilgtermiņa militārās palīdzības paketes 6 miljardu dolāru apmērā. Līdz šim ASV kopumā ir nosūtījušas Ukrainai 175 miljardus dolāru.

Gresa atklāj, ka 391 skola ir iznīcināta un 3282 ir bojātas, to atjaunošanai nepieciešami gandrīz 14 miljardi dolāru, bet vēl 14 miljardi dolāru nepieciešami medicīnas iestāžu atjaunošanai un remontam.

Karš starp Krieviju un Ukrainu augustā tuvojas 30. mēnesim, un pasaules uzmanība lielākoties ir novirzījusies uz Tuvajiem Austrumiem un gaidāmajām ASV vēlēšanām. “United24” cer saglabāt pasaules uzmanību uz Ukrainas cīņu par izdzīvošanu, neskatoties uz to, ka pēdējo mēnešu laikā Krievija ir atkarojusi stratēģiskās vietas visstraujāk kopš kara sākuma.

Reklāma Reklāma

“Lego”, kas neapšaubāmi ir viena no labākajām rotaļlietām, ir dīvaina izvēle kara fonda kampaņai, taču jau no paša sākuma tā ir palīdzējusi atbalstīt Ukrainu.

2022. gada martā, mēnesi pēc kara sākuma, un vēlreiz 2022. gada septembrī “Lego” fonds ziedoja aptuveni 30 miljonus dolāru, lai palīdzētu atjaunot skolas un citas izglītības iestādes Ukrainā, kā arī sniegtu izglītības palīdzību ukraiņu bēgļiem citās valstīs.

Iedvesmu “Lego” kampaņai radīja šīs “Lego Architecture” — pieaugušajiem paredzēta komplektu līnija, kas atjauno ikoniskus arhitektūras pieminekļus. Gresa uzskata: “Ja tajā ietilpst Eifeļa tornis, Londonas tilts un Brīvības statuja, kāpēc tajā nevarētu būt Kijevas dzimtenes piemineklis?”

“United24” pirmais “Lego” komplektu klāsts, kas tika izdots 2023. gada novembrī, ir nosaukts #LEGOWITHUKRAINE, kurā ietilpst Kijevas māte Ukraina, Krimas Bezdelīgas ligzda un Mariupoles vecais ūdenstornis. Otrais komplektu izlaidums #UKRAINEinLEGObricks, kas tika izlaists pagājušajā mēnesī, ietver Kijevas Zelta vārtus, Krimas Hanas pili, Ļvovas apgabala Pidhirci pili, Odesas Nacionālo operu un Mikolajevas observatoriju.

Visi modeļi ir izgatavoti no autentiskiem “Lego” klucīšiem, lai gan uzņēmums “Lego” nav saistīts ar projektu vai māksliniekiem, kas veido komplektus. Katrs no modeļiem ir pieejams trīs komplektos, kas nozīmē, ka ziedotājiem ir iespēja laimēt vienu no 15 komplektiem.

Ziedotāji var izvēlēties, kurā izlozē viņi vēlas piedalīties, un, kā norāda Gresa, kuram no pieciem “United24” mērķiem viņu ziedojums tiks novirzīts — aizsardzība, humānā atmīnēšana, medicīniskā palīdzība, Ukrainas atjaunošana vai izglītība un zinātne. Ieņēmumi no otrā “Lego” komplektu klāsta tiek novirzīti Veļikokostromskas skolas, bērnudārza un vidusskolas rekonstrukcijai Dņepropetrovskas apgabalā, kas tika bombardētas 2022. gada oktobrī.

Marks Segedijs, amerikāņu “Lego” mākslinieks no Čikāgas un Pidhirtsi pils komplekta veidotājs, skaidro: “Tas bija unikāls veids, kā apvienot manu aizraušanos ar “Lego” ar ļoti cienījamu mērķi — palīdzēt atjaunot nopostītu skolu. Pateicoties šim projektam, 250 bērni Ukrainā varēs atgriezties skolas solā.”

Viņam bija nepieciešamas aptuveni 80 stundas, lai izstrādātu un izveidotu komplektu, un piecus mēnešus, lai pabeigtu visu projektu.

“Bija neticami grūti panākt pareizu pils mērogošanu un leņķus,” viņš skaidro.

Ēriks Lovs, vēl viens amerikāņu “Lego” mākslinieks, izveidoja Zelta vārtu “Lego” komplektu. Viņš pirmo reizi par projektu dzirdējis “Lego” fanu vietnē “The Brothers Brick” un pievienojies, jo, ieraugot Zelta vārtus, viņam šķitis, ka tā būtu interesanta celtne.

“Pēc tam, kad izlasīju tā vēsturi, es iemīlējos idejā par tā izveidi.”

Viņam vajadzēja mēnesi, lai to izstrādātu digitāli, pirmo reizi darot to datorā, pēc tam vēl nedēļu, lai izveidotu īsto komplektu. “Forma ir pilna ar arkām,” viņš saka, “un, lai iegūtu pareizo formu, bija nepieciešamas sešas atjaunošanas reizes.”

“Es dzīvoju rajonā netālu no Takomas, kur ir liela ukraiņu kopiena,” turpināja Lovs. “Kad man bija modeļa paraugs, es to viņiem parādīju, un redzēt viņu reakciju bija patiešām prieks.”

Gresa saka, ka, lai gan viņa cer, ka būs trešā “Lego” komplektu sērija, “pagaidām mēs koncentrējamies uz uzmanības piesaistīšanu otrajai.”