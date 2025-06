Lelde Ceriņa uzmirdz kā Kerija Bredšova un atklāj vasaras plānus: “Lietas saliekas pareizajās vietās!” Ieteikt







Šonedēļ TV ekrānos atkal parādījās leģendārā seriāla “Sex and The City” turpinājuma “And just like that” jaunākā sezona. Sabiedrības krējums satikās pirmizrādes ballītē, raksta Privātā dzīve.

Viena no dāmām ballītē bija arī TV personība Lelde Ceriņa. Viņa atzina, ka sevi visvairāk no četrām seriāla draudzenēm pielīdzina Kerijai.

“Kerijas lielākā vājība ir kurpes, tāpēc šovakar uzvilku mākslinieciskas kurpes, kas manā skapī ir jau vairākus gadus. Tās ir no Gruzijas. Tās nēsāju reti, bet šis šķita piemērots pasākums. Viņa bija piemeklējusi arī Kerijas cienīgus svārkus!” Tos, kā izrādās, radījis kāds latviešu mākslinieks. Tie ir īsi rūtaini svārki ar lielu, greznu banti.

Runājot par dzīvi ārpus ekrāniem, viņa atzīst, ka “dzīvē joprojām ir daudz pārmaiņu, bet ir tāda laba sajūta par to, ka visas lietas sakārtojas, saliekas pareizajās vietās!” Pēc šķiršanās no Aivja Ceriņa viņa Saulgriežos savā dzimšanas dienā iecerējusi īpašu rituālu – iet pirtī.

Vasarā Lelde plāno vairāk laika pavadīt ar bērniem, kuri ātri izaug, arī baudīt kādu brīvdabas koncertu un atrast laiku sev.