Plānots, ka sākotnēji “GetJet Airlines Latvia” Lietuvas mātesuzņēmums atbalstīs jaunizveidoto aviokompāniju, lai tā varētu sākt gaisa pārvadājumus un palielināt savu gaisa kuģu floti. Publicitātes foto

Latvijā reģistrē vēl vienu aviokompāniju







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Satiksmes ministrija 30. novembrī izsniegusi jaunu gaisa pārvadājumu licenci uzņēmumam SIA “GetJet Airlines Latvia”, kas plāno strādāt un attīstīties čarterlidojumu tirgū.

Aviokompānijas mērķis ir sākt darbību Latvijas čarterlidojumu tirgū sadarbībā ar Latvijas tūr­operatoriem. Izsniegtā gaisa pārvadājumu licence SIA “GetJet Airlines Latvia” ļaus veikt komerclidojumus visā pasaulē.

Līdz šim Latvijā bija licencēti pieci gaisa kuģu ekspluatanti: AS “Air Baltic Corporation”; SIA “SmartLynx Airlines”; AS “Raf Avia”; SIA “GM Helicopters” un AS “Union Aviation”.

Jaunu uzņēmumu ienākšana Latvijas aviācijas nozarē stiprina šīs jomas konkurētspēju un paver jaunas ceļošanas iespējas Latvijas iedzīvotājiem. Pagaidām uzņēmuma “GetJet Airlines” flotē ir tikai viens “Airbus A320” tipa gaisa kuģis. Tomēr jau nākamajā gadā uzņēmums plāno paplašināt savu floti, jo pieprasījums komerclidojumu segmentā strauji pieaug.

Kā norādījis SIA “GetJet Airlines Latvia” valdes loceklis Rolands Ramiņš, par konkrētiem galamērķiem pašlaik vēl esot pāragri runāt, taču precīzāka informācija būšot pieejama nākamā gada sākumā.

Gada laikā šī bijusi jau otrā Latvijā reģistrētā avio­kompānija, kas saņēmusi gaisa pārvadājumu licenci. Nozares ekspertu vērtējumā tas liecina par to, ka, neskatoties uz pandēmijas radītajiem lielajiem izaicinājumiem, kā arī ģeopolitisko situāciju, aviācijas nozare sākusi atgūties.

“GetJet Airlines Latvia” pieder Lietuvā reģistrētam uzņēmumam UAB “GetJet Airlines”, kas ir kaimiņvalstī licencēts gaisa pārvadājumu nodrošinātājs. Tas veic komerclidojumus, kā arī piedāvā pilna servisa gaisa kuģu nomu citām aviokompānijām.