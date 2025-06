Baltkrievijā no cietuma atbrīvoti 14 politieslodzītie, tostarp opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas vīrs Sjarhejs Cihanouskis, vēsta izdevums “Naša Niva”.

Par politieslodzīto atbrīvošanu paziņoja arī ASV prezidenta īpašā sūtņa Kīta Kelloga palīgs Džons Kouls.

“Prezidenta Trampa stingrās vadības rezultātā šodien no Baltkrievijas tika atbrīvoti 14 ieslodzītie. Paldies Lietuvas valdībai par sadarbību un palīdzību – tā joprojām ir uzticams draugs un sabiedrotais,” teikts Koula paziņojumā.

“Naša Niva” raksta, ka Cihanouskis jau ir atstājis Baltkrieviju. Cihanouska savā “Telegram” kanālā publicēja video ar vīru Viļņā.

My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart.

Thank you, 🇺🇸 @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our 🇪🇺 allies, for all your efforts.

We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. pic.twitter.com/MhngqBHFq3

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 21, 2025