Lielu lomu šodien tavā dzīvē spēlēs dažādas nejaušības. Horoskopi 15.augustam Ieteikt







Auns

Šī diena ir jāveltī tam, lai tu apmierinātu vispirms savas vēlmes un tikai pēc tam domātu par citiem. Ja tu šo kārtību neievērosi, diena nebūs veiksmīga ne tev, ne tiem, kas ir ap tevi.

Vērsis

Visai stipri tevi šodien pārņems garlaicība. Tikt galā ar to tev izdosies, ja tu sāksi darīt lietas, ko sen jau biji atlicis.

Dvīņi

Šī ir piemērota diena tam, lai atrastu to, ko tu sen esi pazaudējis. Vai arī to, ko domā, ka esi atradis, taču patiesībā tā nav. Pacenties nenovirzīties no ceļa.

Vēzis

Tiec vaļā no visa liekā – gan praktiskā, gan filozofiskā nozīmē. Iespējams, ka tu baidies kaut ko darīt, taču bailēm nav pamata – rīkojies tā, kā uzskati par pareizu un viss atrisināsies.

Lauva

Jo mazāk kāds tevi vēros, jo labāk tev viss izdosies. Tev būs grūti kaut ko darīt, zinot, ka tevi kāds novēro vai izsaka vērtējumu par tevi.

Jaunava

Atliec lēmumu pieņemšanu uz vēlāku laiku. Ja tev kāds prasa atbildes uz dažādiem jautājumiem, centies atbildēt īsi – ar jā vai nē. Neieslīgsti garos paskaidrojumos.

Svari

Iespējams, ka tev šodien būs jādodas ceļā turp, kur tu nemaz nebiji domājis. Taču neko sliktu tas nesola, gluži otrādi.

Skorpions

Lielu lomu šodien tavā dzīvē spēlēs dažādas nejaušības. Centies izmantot tās visas un tu būsi ieguvējs.

Strēlnieks

Jo enerģiskāk tu pavadīsi šo dienu, jo vairāk labuma tā tev atnesīs. Pasīva atpūta šodien nav ieteicama.

Mežāzis

Mazi uzmanības apliecinājumi no tavas puses tiks augstu novērtēti. Tu šo vari izmantot savā labā!

Ūdensvīrs

Tava zvaigzne spīdēs aizvien spožāk, izgaismojot tev ceļu un pie viena arī apkārtējiem. Raugi, lai vestu visus uz pareizo pusi!

Zivis

Tev savu viedokli šodien labāk turēt pie sevis. Vienalga, par ko tas ir – jo tas viennozīmīgi novedīs pie konflikta.