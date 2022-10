Foto: Shutterstock

Ļoti labs laiks, lai veiktu inventarizāciju savā dzīvē! Horoskopi no 13. līdz 19. oktobrim Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Būs jākoncentrējas uz darbu un sadarbību ar kolēģiem, nevis jāpretojas tam. Lai arī jūsu neatkarība un spēja visu darīt pašam būs liela, ir reizes, kad visiem ir izdevīgāk sadarboties – pat ja tas nozīmē saskarsmi ar personām, kuras jums nepatīk. Tas palīdzēs izvairīties no daudziem nevajadzīgiem konfliktiem, kas tikai tērēs jūsu vērtīgo laiku un enerģiju. Esiet ar pozitīvu attieksmi!

Vērsis

Šis laiks pārbaudīs jūsu nojautas, jūsu intuīciju. Pievērsiet uzmanību, kad jūtat kaut ko īpašu, un sekojiet tam, ko vēsta jūsu jūtas – visbiežāk jūsu nojautas pierādīsies reālajā dzīvē un jums būs bijusi taisnība. Ir laiks ieviest izmaiņas personīgajā dzīvē, par kurām domājat jau kādu laiku, nebaidieties no tām! Pozitīvs pārmaiņu ceļš ir labākais veids, kā izmantot savu enerģiju.

Dvīņi

Jums būs piemērots laiks, lai atrisinātu kādas ģimenes problēmas, par kurām iepriekš šķita, ka tās ir neatrisināmas. Šobrīd atklāsiet, ka tagad situācija pagriezusies jums labvēlīgākā virzienā un arī iesaistītie cilvēki ir pretimnākošāki. Pavadiet piepildītu laiku ar cilvēku, kas ienes jūsu dzīvē prieku un laimi, nosviniet jūsu kopā būšanu. Un dariet zināmu cilvēkiem, ka novērtējat viņus.

Vēzis

Jums būs tendence uzspiest sevi un savu viedokli citiem. Esiet piesardzīgs šajā jautājumā, daudzi var uzskatīt to par nepareizu – norādīt citiem, kā pareizi rīkoties, runāt, dzīvot. Labāk pārvērtiet to par dalīšanos ar pieredzi, ar savām domām. Neesiet kategoriski! Ja starp jums svarīgiem cilvēkiem vai ģimenē izveidojas konflikts, neiesaistieties! Lai tiek galā pašu spēkiem bez jūsu līdzdalības.

Lauva

Piedzīvosiet kādas pārmaiņas savā dzīvē vai attiecībās un varat par to dalīties ar kādu uzticamu draugu vai uzticības personu. Jums būs svarīgi, ka varat atklāties un apspriest notiekošo ar kādu, būdams pilnīgi patiess un atklāts. Pievērsiet uzmanību naudas makam, jo jums būs tendence pārtērēt savu budžetu, kas var nākotnē radīt stresu. Nemēģiniet draudzību nopirkt ar naudu!

Jaunava

Ļoti labs laiks, lai veiktu inventarizāciju savā dzīvē un noskaidrotu, vai viss rit harmoniski un līdzsvaroti, vai esat tur, kur vēlaties būt. Varbūt ir kas tāds, ko esat palaiduši garām? Ja tā, labojiet situāciju. Apmeklējiet profilaktiskās ārstniecības iestādes, citādi vēlāk tas var izmaksāt daudz dārgāk. Ja nepieciešams, kādā situācijā speriet pirmo soli, negaidiet uz otru!

Svari

Vai jūtat, gaisā virmo pārmaiņas! Atverieties šai sajūtai, un jūs ielaidīsiet savā dzīvē kaut ko jaunu un brīnišķīgu. Nebaidieties no tā, ka kaut kas krasi mainīsies, jums jāiziet no komforta zonas un jāiet pretī izaugsmei personīgajā dzīvē. Šis process jūs tikai bagātinās. Jums būs jāatsakās no kādiem veciem domāšanas modeļiem un ierūsējušiem uzskatiem. Koncentrējieties uz to, ko saņemsiet, nevis ierasto, ko zaudēsiet!

Skorpions

Esiet šobrīd piesardzīgi pret kādu, ar kuru jau ilgstoši veidojas konflikts. Otra puse var gūt kādu labumu un gandarījumu, savukārt jūs varat kaut ko zaudēt. Neļaujiet tam notikt! Neļaujiet arī citiem uz jums izgāzt dusmas, jums jāuztur augsts pozitīvās enerģijas līmenis sevī. Vairāk koncentrējieties uz maziem darbiem, tos ātrāk pabeidzot, ātri vien sasniegsiet arī lielos mērķus.

Strēlnieks

Koncentrējieties uz visu, ko vēlaties paveikt, sasniegt. Sastādiet plānu, rūpīgi sekojiet tam, disciplinējiet sevi. Ja jūs tam pievērsīsiet visu savu uzmanību, sasniegsiet pat to, kas likās neiespējams. Otrs – pavērojiet savus tēriņus, kas šomēnes krietni var pieaugt. Ikreiz, kad rodas impulss kaut ko iegādāties, lieciet sev darīt kaut ko fiziski, piemēram, iznest miskasti, iztīrīt mājokli utt. Ja šī vēlme pāriet, tad jums nav nepieciešams iegādāties kaut ko impulsīvi.

Mežāzis

Ļaujiet šajā mēnesī jūs vadīt savai praktiskajai pusei. Tas novērsīs jūs no dalības vieglprātīgās situācijās un muļķīgas rīcības. Ja gatavojaties izaugsmei profesionālajā jomā, turiet acis un ausis vaļā, lai nepalaistu garām zelta iespēju! Jūsu apkārtnē var parādīties cilvēki, kas, iespējams, apgalvos, ka viņiem ir kaut kas pret jums, taču neļaujieties tik viegli noticēt visam, kas tiek paziņots skaļi. Tukšas mucas tālu skan!

Ūdensvīrs

Šobrīd jums ir jāpieķeras neaiztiktajām enerģijas rezervēm, jums tās ir ļoti daudz. Jums būs apbrīnojamas spējas paveikt lietas, kuras citi nespējuši paveikt gadiem. Sastādiet plānu, darāmo darbu sarakstā neļaujiet ieviesties haosam. Varat vilties cilvēkos un tādējādi mazināsies jūsu uzticības sajūta gan viņiem, gan dzīvei vispār. Laikus izrunājiet emocijas un nekrājiet tās!

Zivis

Esiet apķērīgi un zinātkāri, tas jums noderēs ik uz soļa. Būt vērīgiem un nepalaist garām neko. Būsiet kā tādi informāciju uzsūcoši sūklīši. Tikai viens noteikums – ik pa laikam patīriet informācijas apjomu sevī, lai nebūtu tā, ka mēneša beigās esat pilnībā bez spēka vai pat pasliktinās jūsu veselība. Koncentrējieties uz vienu diviem darbiem, ne vairāk, lai sasniegtu labus rezultātus.