Foto-Shutterstock

Ļoti vienkārši pagatavojams vistas cepetis sālī







Šī recepte ir ļoti vienkārša, kurai vajag ļoti maz produktu, taču garša ir vienreizēja.

Sastāvdaļas: 2 kg vistas, 2 kg rupjā sāls, 3 svaiga rozmarīna zariņi.

Pagatavošana. Uzreiz ieslēgt cepeškrāsni sildīties uz 190 – 200 grādiem. Sagatavot vistu – nomazgāt to un pārgriezt gareniski tā, lai vistu varētu atvērt kā grāmatiņu. Cepamtraukā iebērt 1 kg sāls. Virsū uzlikt vistu tā, lai āda būtu virspusē. Iespraust dažus rozmarīna zariņus. Pa virsu uzbērt otru kilogramu sāls (varbūt pat būs nepieciešams vairāk), lai visa vista būtu pilnīgi nosegta. Likt vistu cepeškrāsnī cepties uz 1,5 stundām (cepeti tikmēr nemaz neaiztikt). Pēc pusotras stundas izņemt vistu no cepeškrāsns, ļaut nedaudz pastāvēt, atdzist. Pēc tam atbrīvot cepeti no sāls iepakojuma (noderēs virtuves otiņa, lai sāli noslaucītu no vistas). Labu apetīti!