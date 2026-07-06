Vladimirs Putins un Aleksandrs Lukašenko
Vladimirs Putins un Aleksandrs Lukašenko
Foto. EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Lukašenko skaidri atbildējis, vai Baltkrievija karos Ukrainā 0

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LA.LV
16:59, 6. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko tieši paziņojis, vai viņa armija iesaistīsies karā Ukrainā.

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Pašpasludinātais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņojis, ka Minska negrasās sūtīt savus karavīrus karā Ukrainā. Par to viņš izteicies augstāko militāro mācību iestāžu absolventu un virsnieku godināšanas ceremonijā, vēsta “Dialog.UA”.

“Vēlreiz uzsveru, cienījamie biedri, neviens jūs uz šo slaktiņu nesūtīs. Karš mums nav vajadzīgs, ir slikti, ka Ukrainā notiek karš. Mēs esam par jautājumu mierīgu atrisināšanu,” paziņoja Lukašenko.

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Pēc viņa teiktā, Krievijas un Ukrainas kara ieilgšana it kā esot izdevīga kādai starptautiskai “kara partijai”. Pie tās diktators pieskaitīja Eiropas Savienības valstis.

Tāpat Lukašenko atkārtoti apgalvoja, ka pret Baltkrieviju it kā tiekot īstenots “hibrīdkarš”, kas paredzot ekonomisku, politisku un informatīvu spiedienu.

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