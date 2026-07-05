Katram ir savs veiksmes talismans, ko ieteicams nēsāt līdzi: noskaidro savu pēc dzimšanas datuma 0
Sarkans diegs ap rokas locītavu, sudraba monēta makā vai pat parasta lauru lapa kabatā – kas no tā visa strādā par labu tev? Mēs bieži meklējam palīdzību no malas, nemaz neaizdomājoties, ka mūsu dzimšanas dienas skaitlis jau priekšā pasaka pareizo atbildi.
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Katram ir savs veiksmes talismans, ko ieteicams nēsāt līdzi: noskaidro savu pēc dzimšanas datuma
Pēc numerologu teiktā, katram dzimšanas datumam atbilst noteikta planēta un talismans, kas it kā spēj pastiprināt pozitīvo enerģiju.
Noskaidro savējo!