Vasaras sākumā šogad devos uz Igauniju. Nē, ne uz Tartu vai Tallinu, bet uz Ida-Viru apriņķi, kur pavadīju vienreizējas trīs dienas, apskatot gan gleznainas pludmales, kur baudīt vasaru, gan kliedzot, spiedzot un pirmo reizi izmēģinot dažādas nervus kutinošas aktivitātes, kas paliks atmiņā uz ilgu laiku.
Savu pieredzi aprakstīšu divos rakstos. Šajā pastāstīšu tieši par skaistām apskates vietām, kur lieliski pavadīt laiku ar ģimeni vai mīļoto cilvēku, kā arī ieteikšu superīgas vietas, kur pārnakšņot. Otrā rakstā vairāk pievērsīšos aktīvās atpūtas iespējām un tam, cik fantastiskā veidā Ida-Viru apvidus savu industriālo un vēsturisko mantojumu ir izkrāsojis ar ekstrēmo sporta veidu adrenalīnu!
Pirmkārt, kādēļ es iesaku ikvienam doties uz šo apvidu? Tā ir Igaunija, kas daudziem vēl neatklāta, lai gan atrodas tikai piecu stundu brauciena attālumā. Ikviens, no Rīgas no rīta iesēžoties mašīnā, jau drīz var nokļūt Igaunijas otrā pusē, baudīt skaistas pludmales, spa, kūrorta reģiona labumus, kā arī apskatīt interesantus objektus un fantastiski pavadīt brīvo laiku. Kur es tev ieteiktu aizbraukt? Lūk, pāris skaistākās vietas, kas mani burtiski apbūra.
“Catering Kene” Kauksi pludmalē
Kad izkāpām no autobusa, šķita, ka esam nokļuvuši pie jūras – Peipusa ezers ir tik liels, ka tā otrs krasts nav redzams. Krastā smiltis, visapkārt priedes, svaigs gaiss un mazas, mīlīgas mājiņas, kurās atpūsties. “Catering Kene” ir ģimenes uzņēmums, kur mamma ir gardu un interesantu ēdienu pavāre, viens no dēliem vada šo uzņēmumu, bet otrs ārzemēs izveidojis veiksmīgu aso mērču biznesu. Starp citu, šīs mērces var arī iegādāties! Augustā piekrastē notiek lieli kulinārie svētki, kuros katrā kafejnīcā tiek radīts kāds netradicionāls ēdiens, un “Catering Kene” var nogaršot zaķa aknu crème brûlée!
Pieejami ne tikai mazie koka namiņi, kur iespējams atpūsties no ikdienas ekrāniem, jo tajos burtiski ir tikai gulta, skapis un plauktiņš, bet arī lielākas villas, kurās iespējams baudīt pludmales mieru un saulrietus visa gada garumā. Plata, smilšaina pludmale, svaigs gaiss, ģimenes uzņēmuma viesmīlība un gardi ēdieni – šis ir komplekts ideālām brīvdienām visai ģimenei.
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“Alutaguse” sporta centrs
Pēc pludmales atpūtas jāizkustas, un tieši to mēs darījām “Alutaguse” sporta centrā, kur ik gadu pulcējas tūkstošiem sporta entuziastu. Bērniem te notiek nometnes, bet apmeklētāji var doties superīgās ekspedīcijās ar elektroriteņiem un spēlēt disku golfu, kas iecienīts ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā.
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“VR Toila 1938” virtuālās realitātes tūre, kas aizrauj elpu
Pēc sportiskām aktivitātēm devāmies baudīt kaut ko vairāk dvēselei un prātam. Nokļuvām Oru pils parkā, kur uzzinājām ne tikai interesanto pils vēsturi un varējām baudīt ziedošā dārza burvību, bet arī… atgriezties pagātnē. Tieši šajā greznajā pilī reiz notikušas prātam neaptverami skaistas balles, leģendāri pasākumi, kas pulcēja visu sabiedrības krējumu un, tieši šajā villā Igaunijas prezidents arī saņēma vēsturisko zvanu, kas vēstīja, ka krievi nāk un sācies karš. Šīs un vēl citas interesantas detaļas uzzinājām apmēram stundu garajā un aizraujošā ekskursijā.
Pēc tam, kad eleganta dāma, kura pati šķita izkāpusi no laika mašīnas, mums izstāstīja par grezno pili, tās īpašniekiem un prezidenta leģendārajām ballēm, mēs uzvilkām virtuālās realitātes brilles, un vietā, kur kādreiz bija pils, tā atkal bija redzama mūsu acu priekšā!
Tas bija vienreizēji aizraujoši un patiesībā sākumā pat neticami, jo viss izskatījās tik īsts. Kad varenā ēka tika apskatīta no ārpuses, mums par brīnumu, tajā pat varējām “ieiet iekšā” un izbaudīt tās krāšņumu no iekšpuses. Vienreizēja pieredze, kas būs interesanta ne tikai vēstures mīļotājiem, bet arī bērniem!
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“Toila Spa” viesnīca
Pēc ceļošanas devāmies uz vienu no šī reģiona ievērojamākajiem spa – deviņus stāvus lepno “Toila Spa”. Tā pakājē ir mazi atpūtas namiņi, kafejnīcā katru nedēļu skan dzīvā mūzika un notiek pat teātra izrādes, bet pašā spa ir 280 gultasvietas komforta un atpūtas mīļotājiem. Ideālai atpūtai ir daudz iespēju – senromiešu stila termālās pirtis, pirts paradīze “Orhideja”, peldbaseins, trenažieru zāle un aromātu istaba, māla darbnīca, minigolfa un sporta laukumi, Toila skeitparks un liels bērnu rotaļu laukums.
“Toila Spa” viesnīcas diagnostikas centrā ir iespējams veikt vairākus ultrasonogrāfijas izmeklējumus un asins analīzes – tādējādi viņi ne tikai izklaidē un apkalpo tūristus, bet rūpējas arī par vietējo iedzīvotāju veselību. Perfekta vieta, kur relaksēties un baudīt sen pelnītu atpūtu, neuztraucoties par laikapstākļiem!
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“Saka Mõis” muiža
Abas naktis Igaunijā mēs pārlaidām “Saka Mõis” muižas kompleksā, kas ieturēts izsmalcināti vēsturiskā interjerā un piedāvā ne tikai naktsmītnes, bet arī spa un viesību telpas, piemēram, kāzām vai dzimšanas dienām. Muiža atrodas pie pašas pludmales. Nesen atjaunotas arī trepes, kas ved uz smilšaino jūras krastu, bet blakus muižai ir skaists skatu tornis, kurā uzkāpjot var baudīt romantisku saulrietu.
Muižas īpašnieks lepni atklāja, ka tad, kad muižu iegādājies, tā bijusi teju sabrukusi, un visus līdzekļus un enerģiju viņš ieguldījis tās atjaunošanā. Izstaigājot muižas kompleksa galveno ēku, nevar pat iedomāties, ka tur kādreiz bija teju gruveši – viss ir tik skaists un eleganti iekārtots. Muižkungs atklāja, ka rekonstrukcijas laikā konsultējies ar speciālistiem, kuri ierādījuši, kādas krāsas, rakstu un materiālu mēbeles muižas celšanas laikā bija modē un, visticamāk, te atradās pirmo īpašnieku rosīšanās laikā. Tā nu no ārzemēm atvestas greznas vāzes, izsmalcināti dīvāni un rakstainas tapetes, kas ēkai patiešām piešķir vēsturisku noskaņu.
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“Rosi” atpūtas māja
Ja vēlies ar draugiem pazust prom no pilsētas, atpūsties pie dabas, vienkārši nosvinēt kādu jubileju vai pabūt bez liekas kņadas, šādai atpūtai lieliski piemērota ir “Rosi” atpūtas māja.
Bērni priecāsies par lielo pagalmu, raganu namiņu un īstu kuģi, kurā spēlēties, bet vecāki tikmēr varēs mierīgi atpūsties pirtiņā.
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Atpūtas nams “Karukella”
Ja vēlies doties atpūsties un neuztraukties, vai līdzi viss paņemts, vai visiem būs vieta un vai somā iemests kafijas automāts, spilveni vai grils, tev jādodas uz atpūtas namu “Karukella”, jo tur par visu jau ir padomāts. Atpūtas namā ir piecas izolētas istabas, un tur var ērti pārnakšņot 10 cilvēki. 24 stundas diennaktī pieejams jau uzsildīts kubls, kā arī pirts. Atpūtas nams atrodas Ida-Viru apriņķī, Liganuses (Lüganuse) ciemata centrā – teicama atrašanās vieta gan tiem, kuri vēlas apmeklēt tuvumā esošo “Kiviõli” piedzīvojumu centru, gan arī tiem, kuri izvēlējušies aktīvu vasaras atpūtu “Aidu” ūdenssporta centrā.
Plašāku informāciju meklē atpūtas nams “Karukella”.