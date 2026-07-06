VIDEO. Steidzās tuvāk Dievam: Smiltenē autovadītājs nenovalda spēkratu un iebrauc taisni baznīcas sētā 0

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LA.LV
16:42, 6. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Sociālajos tīklos lielu uzmanību un neviltotu lietotāju jautrību piesaistījis videoieraksts no Smiltenes, kur kādam autovadītājam pie stūres gadījies visnotaļ īpatnējs un kuriozs misēklis.

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Kā redzams aculiecinieka uzņēmtajā video, kādas baltas krāsas “BMW” markas automašīnas vadītājs, visticamāk, blakus esošajā stāvlaukumā nav spējis savaldīt savu spēkratu un taisnā ceļā iebraucis baznīcas sētā, uzbraucot uz vēsturiskā akmeņu vaļņa un sabojājot metāla žogu.

Kā jau ierasts šādos gadījumos, sociālo tīklu komentētāji nav palikuši atbildi parādā un tūlīt pat metušies sacensties asprātībā par neparasto incidentu.

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Kamēr vieni smej, ka nepacietīgais vadītājs acīmredzot vēlējies nokļūt pēc iespējas “tuvāk pie Dieva”, citi izvirza savas versijas.

“Steidzās uz grēksūdzi,” spriež nākamais.

“Kādus tik Dieva brīnumus nenākas redzēt!” secina cits.

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