LVM kiberdrošības sāgā iejaucas premjers: viņš atzīst pārsteigumu, bet aicina nesteigties 0
Policija dara savu darbu un profesionāli strādā, paziņojumā tviterī otrdienas rītā norādīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS). Premjers video paziņojumā komentēja pirmdienas norises, tostarp, kiberdrošības eksperta Elvisa Strazdiņa sociālajā tīklā “X” rakstīto: “Tā vietā, lai pateiktu man paldies, pret mani uzsākts kriminālprocess.”
“Man pašam ir liels pārsteigums. Un patiesībā, zinot, cik viņš profesionāli pieiet šiem jautājumiem, nav ok,” komentēja premjers, vienlaikus aicinot “nesteigties pa priekšu” un neizdarīt priekšlaicīgus secinājumus.
Premjers norādīja, ka policija dara savu darbu un profesionāli strādā. Viņš uzsvēra, ka viss tikšot noskaidrots, un atgādināja, ka ceturtdien notiks Ministru kabineta Informācijas sistēmu komitejas sēde par AS “Latvijas valsts meži” (LVM) notikušo kiberuzbrukumu, mācību, sekām un risinājumiem.
Diena Nr. 22 premjera krēslā
Vakar nepaspēju publicēt dienas atskaiti, jo tikai ap plkst. 22.00 pametu Ministru kabinetu, bet pēc tam vēl bija jārisina sakrājušies mājas saimniecības jautājumi. Tā nu ir – kamēr kārto valsts saimniecību, paša saimniecība nereti paliek novārtā.… pic.twitter.com/WRX47blvn8
— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) June 30, 2026
Kā vēstīts, Valsts policija saistībā ar LVM piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību jau iepriekš sāktā kriminālprocesā, liecina policijas publiskotā informācija.
Policija pirmdien paziņoja, ka ir konstatējusi gadījumu, kad kāda persona patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par LVM pārstāvi un valsts institūciju vārdā bez pilnvarojuma veikusi darbības, tostarp sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un vedusi sarunas par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai.
Valsts policija uzsver, ka šīs darbības nav bijušas saskaņotas ne ar vienu incidenta risināšanā un izmeklēšanā iesaistīto institūciju. Tāpat policija norāda, ka minētos apstākļus pašlaik vērtē jau iepriekš sāktā kriminālprocesa ietvaros, kas saistīts ar kiberuzbrukumu LVM infrastruktūrai.
“Neviena persona nav aizturēta,” uzsvērusi policija.
Vienlaikus policijas publiskotajā informācijā nav minēts neviens konkrēts vārds, kā arī netiek tieši apstiprināts, ka kriminālprocess būtu sākts tieši pret kādu konkrētu personu. Policija norāda vienīgi uz pārbaudes darbībām jau esoša kriminālprocesa ietvaros.
Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu LVM, un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru. Pēc viņa sniegtās informācijas, uzbrucēji par datu atšifrēšanu vēlējušies saņemt 0,1% no uzņēmuma gada ieņēmumiem jeb vairāk nekā 600 000 eiro.
Tikmēr LVM aģentūrai LETA pirmdien apliecināja, ka neviens nav vērsies pie uzņēmuma ar prasību maksāt izpirkuma maksu. Uzņēmums arī uzsvēra, ka pat šādas prasības gadījumā izpirkuma maksa netiktu maksāta.
Atbildību par kiberuzbrukumu LVM uzņēmies ārvalstu izspiedējvīrusu jeb “ransomware” grupējums. Saistībā ar incidentu Valsts policija iepriekš sākusi kriminālprocesu, bet kiberincidenta apstākļu skaidrošanā iesaistījusies arī institūcija “Cert.lv”.