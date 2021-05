Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 15. līdz 21. maijam: kādas vēlmes piepildīsies Ieteikt







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 15. līdz 21.maijam:

Sestdiena, 15.maijs: tikt galā ar grūtībām un sarežģītiem uzdevumiem tev palīdzēs eņģelis, ja tu viņam par to palūgsi laikā no 15:15 līdz 16:15.

Svētdiena, 16.maijs: šodien no 11:15 līdz 11:45 palūdz eņģelim, lai viņš dod tev zīmi – lai tu nekļūdies ar pareizā ceļa izvēli un beidzot atrod laimi.

Pirmdiena, 17.maijs: patiesas lūgšanas laikā no 12:15 līdz 12:55 palīdzēs tev tikt galā ar vientulības sajūtām.

Otrdiena, 18.maijs: šajā dienā no 12:25 līdz 12:58 palūdz eņģelim atbalstu un izstāsti viņam par savām veiksmēm!

Trešdiena, 19.maijs: laikā no 13:14 līdz 13:48 palūdz eņģelim palīdzību, lai viņš palīdz tev īstenot kādu sen izlolotu sapni.

Ceturtdiena, 20.maijs: mēģini norobežoties šodien no tiem, kas dara tev pāri un palūdz atbalstu savam eņģelim. Dari to laikā no 13:19 līdz 13:56.

Piektdiena, 21.maijs: izvairīties no nepatikšanās darbā tev palīdzēs lūgšanas, palūdz atbalstu Sargeņģelim laikā no 13:45 līdz 14:35.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.