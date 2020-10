Foto: Unsplash

Maģiskās eņģeļu stundas no 24. līdz 30.oktobrim: kādas vēlmes piepildīsies





Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 24. līdz 30. oktobrim:

Sestdiena, 24.oktobris: ja tevi moka galvassāpes un migrēna, šī ir tā diena, kad tev jāpalūdz tevi no tām atbrīvot tavam eņģelim, un sirsnīgi tas viņam jāpalūdz laikā no 07:55 līdz 08:30.

Svētdiena, 25.oktobris: neiztērēt pārlieku naudu, bet iegādāties visu, kas tev nepieciešams tu varēsi, ja lūgsi palīdzību savam eņģelim laikā no 09:15 līdz 10:12.

Pirmdiena, 26.oktobris: laikā no 08:22 līdz 09:12 palūdz eņģelim, lai viņš tev palīdz izvēlēties pareizo dzīves ceļu – šis būs ļoti vērtīgi, ja esi šobrīd kādās krustcelēs, kas attiecas uz tavu darbu vai mācībām.

Otrdiena, 27.oktobris: tavā dzīvē ienāks mīlestība, ja tu palūgsi par to savam Sargeņģelim. Izdari to laikā no 10:45 līdz 11:35.

Trešdiena, 28.oktobris: šī diena ir īpaša – tas tāpēc, ka tu vari palūgt eņģelim visu, ko vien tev sirds kāro. Tādas dienas nav bieži! Tev tas jāizdara laikā no 15:15 līdz 16:16.

Ceturtdiena, 29.oktobris: šī diena tev būs lietderīga, ja tevi jau kādu laiku nepamet sajūtas, ka tu esi izdedzis un iztukšojies. Palūdz savam eņģelim atjaunot spēkus un atgūt dzīves jēgu. Jāpalūdz tev viņam tas ir laikā no 11:35 līdz 12:22.

Piektdiena, 30.oktobris: Sargeņģelis tev šodien palīdzēs uzveikt tavas atkarības un tikt galā ar sliktajiem ieradumiem. Palūdz viņam par to no rīta – laikā no 08:45 līdz 09:45.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.