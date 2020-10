View this post on Instagram

Ģimene, draugi un atbalstītāji! Tas ir noticis! Es esmu oficiāli kļuvis par mācītāju! Reaģējot uz šīs dienas Tieslietu ministrijas ziņu, ka uz reliģisku organizāciju rīkotajiem dievkalpojumiem pulcēšanās ierobežojumi neattiecas, jo “dievkalpojumi nav uzskatāmi par privātu vai publisku pasākumu”, sapratu, ka beidzot ir pienācis laiks man mainīt profesiju! Jau tagad es varu Jūs salaulāt ASV, bet pavisam drīz mēs varēsim tikties dievkalpojumos, jo ar domubiedriem esmu sācis darbus pie jaunas draudzes dibināšanas! Šovakar gan “Mēs Jūs Mīlam” izrādes ir izrādes, ne dievkalpojumi, jo tās lietas nenotiek tik ātri – būs jāievēro drošības pasākumi. Nekas, varbūt 23. novembra izrāde jau būs dievkalpojums uz kuru varēsim pilcēties vairāk! Biļet… tas ir, ziedojumus, uz izrādi varat atstāt šeit: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/85303 Tā teikt – mazs solis cilvēkam, bet liels lēciens dievkalpojumiem! Ja nu kāds vēlas ar mani un man līdzīgiem tusēt mūsu draudzē, sūtiet pieteikumus uz management@ralfseilands.com. Lai spēks ir ar Jums! P.S. Lūgums turpmāk mani uzrunāt par mācītāju Ralfu Eilandu. Paldies!