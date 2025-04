Kalpos vairāk nekā 15 gadus: nosaukti auto, no kuriem īpašnieki nesteidz šķirties pat pēc vairākiem gadiem

Automašīnas stāvvietā. Foto. LETA/Ieva Lūka

Kalpos vairāk nekā 15 gadus: nosaukti auto, no kuriem īpašnieki nesteidzas šķirties pat pēc vairākiem gadiem







Automašīnu cenas turpina kāpt, tāpēc daudzi autovadītāji arvien retāk iegādājas jaunu auto. Taču ir autovadītāji, kas izvēlas saglabāt savu esošo auto ne tikai taupības dēļ, bet arī tāpēc, ka daži modeļi vienkārši kalpo pārsteidzoši labi.

Tie ir auto, kuriem īpašnieki uzticas un ar kuriem nesteidzas šķirties pat pēc desmit un vairāk gadiem.

Balstoties uz GOBankingRates un iSeeCars.com datiem, apkopots to spēkratu saraksts, no kuriem visbiežāk nevēlas šķirties to īpašnieki.