Foto: Unsplash

Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 26.septembra līdz 2.oktobrim:

Sestdiena, 26.septembris: pirms tam kā iegādāties vajadzīgo ietu, palūdz eņģelim padomu. Dari to laikā no 10:25 līdz 11:15. Šis, protams, tev līdzēs tad, ja runa ir par lielām, dārgām un paliekošām mantām. Eņģeļa modrā acs tevi arī pasargās no krāpniekiem.

Svētdiena, 27.septembris: izvairīties no tikšanās ar nepatīkamiem cilvēkiem tev izdosies, ja tu palūgsi par to eņģelim laikā no 07:10 līdz 07:53.

Pirmdiena, 28.septembris: iegūt pārliecību par sevi tev palīdzēs lūgšanas. Palūdzies par to eņģelim laikā no 09:45 līdz 10:32.

Otrdiena, 29.septembris: nokārtot eksāmenus un citus pārbaudes darbus bez īpašām grūtībām varēsi, ja palūgsi par to eņģelim. Dari to laikā no 06:25 līdz 07:22.

Trešdiena, 30.septembris: pasaki paldies savam Sargeņģelim par palīdzību un viņš tev dāvās veiksmi. Izdari to laikā no 10:33 līdz 11:33.

Ceturtdiena, 1.oktobris: palūdz savam eņģelim aizsardzību no skauģiem un nelaimēm. Lūdzies laikā no 10:22 līdz 10:46.

Piektdiena, 2.oktobris: šajā dienā laikā no 07:45 līdz 08:12 tu vari palūgt eņģelim pieskatīt tavu ģimeni, kā arī pasargāt sevi pašu no slimībām un nelaimes gadījumiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.