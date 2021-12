Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no no 18. līdz 24. decembrim: kādas vēlmes piepildīsies?







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 18. līdz 24. decembrim:

Sestdiena, 18.decembris: iegūt mieru un dvēseles harmoniju tev palīdzēs tavs eņģelis, ja palūgsi viņam par to laikā no 18:45 līdz 19:35.

Svētdiena, 19.decembris: šajā dienā ar lūgšanām pie eņģeļa vērsies no 08:05 līdz 08:48. Palūdz, lai viņš palīdz pārvarēt tev bailes un šaubas.

Pirmdiena, 20.decembris: rast saskaņu ģimenē un ar bērniem tev palīdzēs tavs eņģelis, ja lūgsi viņam par to laikā no 07:35 līdz 08:20.

Otrdiena, 21.decembris: rast spēku no jauna un padarīt visus iesāktos darbus tev izdosies, ja palūgsi palīdzību savam Sargeņģelim. Lūdz par to laikā no 08:12 līdz 09:10.

Trešdiena, 22.decembris: tikt galā ar stresu un iegūt pārliecību tev palīdzēs lūgšana eņģelim. Palūdz to laikā no 07:12 līdz 08:00.

Ceturtdiena, 23.decembris: no plkst. 09:10 līdz 10:00 palūdz eņģelim, lai viņš palīdz tev stāvēt tev pretim sliktu cilvēku ļaunām domām un sliktiem nodomiem.

Piektdiena, 24.decembris: no 09:15 līdz 09:55 palūdz eņģelim, lai viņš palīdz tev iegūt laimi, prieku un harmoniju.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.