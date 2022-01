Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no no 22. līdz 28. janvārim: kādas vēlmes piepildīsies? Ieteikt







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 22. līdz 28. janvārim:

Sestdiena, 22.janvāris: sargi savu māju no ļaunuma. Un palūdz to pasargāt arī savam eņģelim – laikā no 08:30 līdz 09:20.

Svētdiena, 23.janvāris: šajā dienā agrā rīta stundā – no 07:25 līdz 08:15 palūdz eņģelim atbalstu, lai viņš tev palīdz izdarīt visus darbus noteiktajos termiņos un neko neiekavēt.

Pirmdiena, 24.janvāris: tikt vaļā no bezmiega un sliktiem sapņiem var palīdzēt saruna ar eņģeli. Palūdz viņam atbalstu no 20:05 līdz 20:50.

Otrdiena, 25.janvāris: lai neiztērētos lieki par lietām, kuras tev, kā izrādīsies, nav nemaz vajadzīgas, lūdz eņģelim atbalstu – laikā no 10:15 līdz 10:57.

Trešdiena, 26.janvāris: lai iegūtu lielāku pašpārliecinātību un nešaubītos par sevi itin nemaz, lūdz atbalstu eņģelim – laikā no 08:32 līdz 09:20.

Ceturtdiena, 27.janvāris: realizēt sen izsapņotu sapni tev izdosies ar Sargeņģeļa atbalstu. Lūdz to viņam laikā no 11:12 līdz 11:55.

Piektdiena, 28.janvāris: izdarīt pareizo izvēli, izvēlēties pareizo ceļu – bez eņģeļa atbalsta tev neiztikt. Lūdz to laikā no 08:16 līdz 09:02.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.