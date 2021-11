Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no no 27. novembra līdz 3. decembrim: kādas vēlmes piepildīsies?







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 27. novembra līdz 3. decembrim:

Sestdiena, 27.novembrī: no 12:44 līdz 13:27 palūdz eņģelim, lai viņš tev palīdz dzīvē realizēt to, ko esi iedomājies. Nevajag atteikties no saviem sapņiem!

Svētdiena, 28.novembris: Sargeņģelis palīdzēs neļaut ļaunumam tevi apdraudēt un citu cilvēku ļaunajām domām nodarīt tev pāri. Palūdz par to viņam laikā no 15:12 līdz 15:55.

Pirmdiena, 29.novembris: šajā dienā eņģelim lūdzies laikā no 15:20 līdz 16:00. Šajās lūgšanās palūdz viņam, lai tu prastu savos lēmumos būt īsts un patiess.

Otrdiena, 30.novembris: no 18:10 līdz 19:10 pastāsti eņģelim par saviem sasniegumiem un palūdz viņam svētību, lai viņš tev palīdz šo dzīvi aizvien baudīt un priecāties par to.

Trešdiena, 1.decembris: pirmajā decembra dienā pie eņģeļa vērsies laikā no 09:25 līdz 10:12 – palūdz, lai viņš palīdz pasargāt tev tuvos un mīļos cilvēkus.

Ceturtdiena, 2.decembris: no 10:15 līdz 11:05 palūdz eņģelim atbalstu un lūdz, lai viņš tev dod pārliecību par saviem spēkiem, kas tev dažkārt tik ļoti pietrūkst.

Piektdiena, 3.decembris: šajā dienā no 10:25 līdz 11:15 palūdz eņģelim, lai viņš tev palīdz iegūt stipru veselību un tikt galā ar negatīvajām emocijām, kuras tev ir sūtījuši slikti cilvēki.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.