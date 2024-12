Mūziķis Kārlis Būmeisters. Foto: Evija Trifanova/LETA

“Man bija draugs…” Kārļa Būmeistera emocionāla vēstule pāragri aizsaulē aizsauktajam Valteram Frīdenbergam Ieteikt







Šī gada sabiedrisko mediju labdarības maratons “Dod pieci!”, kurā aicina palīdzēt cilvēkiem, kurus no dzīvības šķir nauda, pirmo reizi tika atklāts ar koncertu. Tajā cilvēki, kuri paši pieredzējuši vai stāvējuši tuvu klāt veselības grūtībām, dalījās ar vēstuļu lasījumiem. Šī ir mūziķa Kārļa Būmeistera vēstule.

Reklāma Reklāma

“Man bija draugs.

Vispār ir bezgala daudz cilvēku, kuri varētu saukt viņu par savu draugu.

Viņa veselības problēmas parādījās… nevar saprast, it kā nejauši, it kā pēkšņi, bet vārds “pēkšņi”, tāpat kā viss pārējais šeit, zem saules, ir relatīvs jēdziens.

Slimība bija mānīga – tā atlaidās, lai vēlreiz pieklauvētu aizvien skaļāk un skaļāk.

Nauda – vēl viens relatīvais mainīgais – sākumā bija otršķirīga “Viss OK, večuk, došu ziņu, ja kas” – visticamāk, bija frāze, kuru daudzi viņa draugi, tostarp es, dzirdēja kā atbildi. Un, visticamāk, tā arī bija. Līdz brīdim, kad lūgums pēc ziedojuma, faktiski akcija, pat man kā pārsteigums izskanēja jau tiešraidē “Panorāmā”.

Jā, es pieļauju, ka sabiedrībā atpazīstamam cilvēkam šāda veida palīdzību ir, iespējams, iegūt vieglāk, ātrāk. Lai gan tas, kas visus cilvēkus vieno neatkarīgi no viņu popularitātes, ir pateicība.

Diemžēl ir gadījumi, kad nauda neatrisina visu. To daudzi ir sapratuši jau tāpat. Arī slimība un ārstēšanās no tās nav izņēmums. Bet tas nedrīkst aizēnot fokusu uz svarīgāko – uz palīdzību, kad to kāds lūdz. Lūgt, es domāju, ir reizēm grūtāk, nekā saņemt.

Mēs kopā varam dot.. arī bez lūguma. Radīt trauku, no kura pasmelt dzīvību, tad, kad tas visvairāk nepieciešams.

Ar cieņu

Kārlis”

Labdarības maratona “Dod pieci!” mērķi un ziedošanas iespējas

Jau 11. sabiedrisko mediju labdarības maratons “Dod pieci!” šogad pievērsies veselības aprūpes trūkumiem Latvijā, izgaismojot finansiālo bezizeju, ar ko saskaras cilvēki ar kritiskām un akūtām veselības problēmām, kuriem nepieciešama tūlītēja palīdzība, bet valsts ārstēšanās izmaksas nesedz. Tie ir gadījumi, kad cilvēkus no dzīvības šķir konkrēta un pašiem nesasniedzama naudas summa.

Visi maratona laikā saziedotie līdzekļi nonāks labdarības organizācijai “Ziedot.lv”, lai palīdzētu uzsākt tūlītēju ārstēšanos cilvēkiem, kurus no dzīvības šķir konkrēta un pašiem nesasniedzama naudas summa.