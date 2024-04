“Man pēkšņi uzliek tādu Bonus-Malus klasi kā tādam pilnīgam iesācējam!” Sieviete pēc atgriešanās no Anglijas neizpratnē par auto apdrošinātāja rīcību Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāda skatītāja, kura ir sešus gadus dzīvojusi Anglijā un tur braukusi ar savu privāto automašīnu, bet pēc tam atgriezusies uz dzīvi Latvijā, iztaujāja Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāni Abāšinu par auto apdrošināšanas kārtību un Bonus-Malus klases piešķiršanu.

“Mans braukšanas stāžs ir vairāk nekā 40 gadi. Regulāri braucu ar personīgo mašīnu, avārijas neesmu taisījusi, bet pirms gadiem biju aizbraukusi prom no Latvijas. Biju sešus gadus Anglijā, kur man atkal bija mana privātā mašīna, ar kuru diendienā braucu bez avārijām. Tad atbraucu atpakaļ uz Latviju, nopirku mašīnu un tad man pēkšņi uzliek tādu Bonus-Malus klasi kā tādam pilnīgam iesācējam! Un man apdrošinātājs pasaka, ka es sešus gadus neesmu braukusi, ka man nav bijusi reģistrēta mašīna šeit Latvijā – neesmu braukusi, un tāpēc mana Bonus-Malus klase tā kā pirmklasniekam!” tā savu situāciju TV24 raidījumā izklāstīja skatītāja.

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins atzina, ka šis skatītājas jautājums ir ļoti labs, tāpēc viņš izstāstīs “lietas būtību”.

“Datu bāzes starp valstīm šobrīd nav savienotas, respektīvi, ja mēs līdz šim braucām Latvijā un pēc tam kā šī kundze, kura pēc tam sešus gadus pārvietojās uz Lielbritāniju vai jebkuru citu valsti, tad tā vēsture mums būtībā pārtrūkst. Šī te jaunā Eiropas direktīva, kura mums tagad ir jāievieš, paģēr to, ka mums būtībā lēnām ir jāiet uz to, lai mēs šīs vēstures varētu paņemt līdzi starp valstīm,” skaidroja eksperts.

“Tagad mēs cilvēkam iedodam izziņu, kā cilvēks ir braucis Latvijā. Un tad ir jautājums, vai to Latvijas izziņu Lielbritānijā, Vācijā vai Portugālē ņems vērā? Un attiecīgi otrādi. Cilvēks pēc sešiem gadiem atbrauc atpakaļ, – vai Latvijas apdrošinātājs to izziņu no Lielbritānijas apdrošinātāja ņems vai neņems vērā?! Ar laiku noteikti būs labāk, bet šobrīd mēs tās izziņas, ko cilvēki no Lielbritānijas, Vācijas paņem uz Latviju atpakaļ, mēs jau pamazām liekam iekšā datu bāzē, un mēģinām šo informāciju sniegt apdrošinātājam,” paskaidroja Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents.

Līdz ar to gan skatītājai, kura uzdeva šo jautājumu TV24 raidījumā “Uz līnijas” un citiem, kam tas aktuāli, esot apdrošinātājam jāparāda šī te “angļu izziņa” vai arī citas valsts izziņa, kas apstiprina to, ka ar auto ārzemēs cilvēks ir braucis bez ceļu satiksmes negadījumiem.