"Man tas šķita par daudz!" Lasītāju nokaitinājusi Go3 attieksme, cenšoties noslēgt līgumu







LA.LV saņēmām ziņu no kādas lasītājas, kura ir neapmierināta ar Go3 komunikāciju. Uzklausījām stāstu un noskaidrojām arī eksperta viedokli par radušos situāciju!

“Pirms kāda laika, tieši atvaļinājumā, saņēmu zvanu no draudzīga Go3 pārdošanas speciālista. Saruna bija jauka, biju pat ieinteresēta pakalpojumā, jo bija atvaļinājums un vēlējos noskatīties vienu seriālu, kas pieejams tikai Go3 platformā. Bet viss tālākais kļuva par ļoti kaitinošu notikumu…

Tātad zvana laikā pieņēmu lēmumu pamēģināt – abonēšu, noskatīšos cerēto seriālu, tad sapratīšu, vai vēlos turpināt abonēt. Sevi mierināju – ja mani neuzrunās piedāvājums, līgumu lauzīšu. Telefona sarunā viss normāli – nosaucu līgumam nepieciešamo personas kodu, “parakstījos” ar SMART-ID. Pilnībā saprotami, slēdzot līgumu, mani dati ir nepieciešami.

Nākamajā rītā e-pastā saņēmu solīto līgumu, iepazinos ar to un sapratu, ka tomēr nevēlos to parakstīt, jo līguma laušanas gadījumā vēlāk nāksies šķirties no prāvas naudas summas. Viss kārtībā – zinu savas tiesības, 14 dienu laikā varu atcelt līgumu. Viss labi. Un tad sākās…

E-pastā informēju, ka tomēr līgumu neslēgšu. Atbildē saņēmu lūgumu atsūtīt savu personas kodu un klienta numuru. Personas kodu nosūtīju uzreiz, klienta numuru lūdzot paskatīties viņiem pašiem. Nē, tā nederot. Ir jādod klienta numurs, ja vēlos lauzt līgumu, citādi mani nevarot identificēt. Labi. Numuru atradu un nosūtīju.

Saņēmu ziņu, ka viņiem žēl, ka es atsakos, bet pāris dienu laikā ar mani sazināsies operators. Ilgi nebija jāgaida, e-pastā operators sazinājās tajā pašā dienā. Viņš lūdza… atsūtīt manus personas datus. Atbildēju, ka nupat jau tos sūtīju, vai tiešām vajag vēlreiz? Jā, mani vajagot atkal identificēt. Jau manāmi uzvilkta, tomēr datus nosūtīju vēlreiz.

Šķiet, nākamajā dienā drošības labad pajautāju, vai viss kārtībā un līgums ir anulēts? Un kā jūs domājat? Lai to noskaidrotu, man viņiem ir jāsūta savi personas dati. Nu jau atbildēju pavisam īgni, ar tekstu, ka nē, es vairāk savus datus nesūtīšu, uz ko saņēmu atbildi: “Attālinātai identifikācijai dati ir nepieciešami katru reizi, sazinoties rakstiski vai telefoniski, lai mēs varētu pārbaudīt informāciju. Bez identifikācijas mēs neredzam informāciju par klienta datiem. Ja nevēlaties sūtīt rakstiski, sazināties ar mums telefoniski, bet informēju Jūs, ka tas ir maksas tālrunis.”

Nopietni? Tā arī nezinu, vai līgums ir lauzts, jo beidzamo reizi jau vairs nevēlējos sūtīt savus datus, man tas šķita par daudz. Vai tiešām nevar pašķirt uz maniem iepriekšējiem e-pastiem? Vai tiešām nevar mani identificēt pēc e-pasta? Es pilnībā saprotu, ka slēdzot un laužot līgumu ir jāpārliecinās par manu personību, bet vēl vairākas reizes pa vidu?

Sazinājos ar Datu valsts inspekciju (DVI), jo pieļauju, ka arī citiem, kas kaut reizi sadarbojušies ar šo uzņēmumu, varētu būt radies līdzīgs jautājums. Cik bieža identifikācija ir normāla, bet kad jau ir par biežu? Saņēmu skaidrojumu. Lasiet to turpinājumā!

Pirmkārt, ir ļoti svarīgi būt drošam par zvanītāja identitāti, pirms vispār sniegt jebkādus personas datus pa tālruni un identificēt sevi ar SMART-ID. Vienmēr vajadzētu pārliecināties, ka zvanītājs patiešām pārstāv attiecīgo uzņēmumu, šajā gadījumā – Go3.

Attiecībā uz atkārtotu datu pieprasīšanu būtu jānorada, ka ir svarīgi zināt, kāda tiešām ir tiesiskā situācija, kādi ir attiecīgā līguma nosacījumi un kādas tieši darbības cilvēks veica, sākotnēji autentificējoties. Ir svarīgi saprast, ka uzņēmumiem ir pienākums ievērot datu minimizācijas principu, kas nozīmē, ka viņi drīkst pieprasīt tikai tos datus, kas ir nepieciešami konkrētam mērķim. Tāpēc uzņēmumam būtu klientam jāpaskaidro, kāpēc viņam ir jāsniedz vēl vienu reizi visi dati, ja viņš nevēlās parakstīt līgumu. Pati kompānija vislabāk zina, kāpēc tā pieprasa datus no klienta, tāpēc vispirms klientam ir jāvēršas pie kompānijas un jāprasa kompānijai paskaidrot savu rīcību.

Dažos gadījumos, lai nodrošinātu pakalpojumu vai veiktu nepieciešamās darbības, piemēram, izveidotu līgumu, var būt nepieciešams pieprasīt papildu datus. Piemēram, lai izvairītos no krāpniecības gadījumiem, kad kāds, zinot konkrētā cilvēka personas kodu un e-pastu, noslēgtu vai lauztu līgumu viņa vārdā.

Turklāt var pastāvēt situācija, ka cilvēks, ja viņš veica autentifikāciju ar SMART-ID jau ir noslēdzis līgumu ar kompāniju ar nosacījumu, ka viņš var to lauzt bez tiesiskām sekām noteiktajā laika posmā vai arī priekšlīgumu. Ja pēc kāda laika cilvēks atsakās no šāda līguma, tad viņam tas būtu jādara tādā pašā veidā, kā līgums tika noslēgts un tāpēc kompānija viņam var prasīt tos pašus datus.

Ja ir šaubas par datu pieprasīšanas nepieciešamību, var lūgt Go3 sniegt detalizētu skaidrojumu par to, kāpēc konkrētie dati šajā situācijā ir vajadzīgi un kā tie tiks izmantoti. Ja kompānija nespēj paskaidrot cilvēkam datu pieprasīšanas nepieciešamību vai atsakās to darīt, cilvēkam ir tiesības sniegt sūdzību DVI.”