Vai potenciālais darba devējs drīkst zvanīt bijušajam priekšniekam, lai iegūtu atsauksmes? NĒ!







Datu valsts inspekcija (DVI) publicējusi atbildi uz jautājumu, ko nereti uzdod darba meklētāji. Vai potenciālais darba devējs var zvanīt manam bijušajam priekšniekam, lai iegūtu atsauksmes par mani?

DVI skaidro: Lai arī visbiežāk tieši darba devēju vidū šāda prakse joprojām tiek īstenota, tomēr pirms bijušo darba devēju aptaujāšanas ir jāiegūst darbinieka piekrišana šādai datu apstrādei.

Informācijas iegūšana oficiālā veidā (pamatoti rakstot bijušajam uzņēmumam, ne zvanot un apvaicājoties) par potenciālo darbinieku var būt noteikta normatīvajos aktos vai to var pamatot ar potenciālā darba devēja leģitīmajām interesēm.

Tomēr, pielietojot leģitīmo interešu tiesisko pamatu, darba devējam jāveic interešu līdzsvarošanas tests, kurā jāspēj pamatot sava vajadzība un interese par darbinieka darba gaitām, tādējādi nenodarot kaitējumu pašam darbiniekam, ar kuru darba tiesiskās attiecības vēl nav uzsāktas.

Vairumā gadījumu, ja likumdošanā nav noteikts pārbaudīt darbiniekus pirms to pieņemšanas darbā, potenciālā darba devēja vēlme to darīt biežāk izriet no ziņkārības, nevis no likumīgajām interesēm.