Marts dārzā: svarīgākie dārza darbi, kurus nevajag atlikt!







Marts iepriecina katru dārza kopēju gan ar gaismu un spirgto noskaņu, kas vilina rosīties gar dobēm, gan arī pavasara sīpolpuķēm, kuru zaļojošie asni jau krietni pastiepušies pretī saulei.

Pavasaris sasilda ne tikai augus

• Kad nokusis sniegs un apžuvusi zeme, vajadzētu nogrābt dārzu, aizvācot sažuvušos zarus, lapas, kādu palikušu ābolu, lai nepūst.

• Mēneša beigās mēslo mauriņu, sevišķi, ja to klāj sūnas: tas liecina, ka zālei trūkst barības vielu.

• Piesegtajiem augiem jānoņem rudenī uzliktā kūdras un mizu mulčas kārta, kas sargāja augus no izsalšanas. Ja piesegums veidots no egļu skujām, tas augus nesutina un vēl var pastāvēt.

• Nogriež puķu lakstus, ja tādi palikuši, piemēram, graudzālēm vai čīkstuļu laimiņiem. Vēlāk to būs grūtāk izdarīt.

• Jānolasa upeņu pumpuru ērces bojātos pumpurus – tie atšķiras no citiem ar savu apaļo un palielināto formu. Salasītos pumpurus sadedzina.

Laiks sēt un diedzēt

Agronome, dārzeņkopības speci­āliste Mārīte Gailīte iesaka piemērotākos traukus sēšanai un dēstu audzēšanai. Viņas pieredze ļauj mums nekļūdīties, arī sējot un uzmanot sējumus līdz ilgi gaidīto šāgada dārza augu sadīgšanai.

Kasešu un podu izvēle

Pareizi izvēlēti podi palīdz mazināt nevēlamu augšanas apstākļu ietekmi.

• Kastes un kastītes var būt nepieciešamas tikai sēklu diedzēšanai un sējeņu audzēšanai līdz piķēšanas brīdim.

Labāk ir izvēlēties speciālas plastmasas kastītes vai arī 4–6 cm dziļus plastmasas trauciņus, kuros mēdz iesaiņot pārtiku. Šīs kastītes ir nelielas un piemērotas 1–2 sēklu paciņu saturam, tātad var neuztraukties, ka tiktu sajauktas šķirnes, kā tas būtu iespējams, sējot lielākās kastēs vairākas šķirnes kopā. Pirms sējas jāizgriež spraugas kastīšu sānos, kur notecēt liekajam ūdenim.

• Kasešu priekšrocība ir tā, ka visiem augiem tiek nodrošināti vienādi apstākļi, tie atrodas vienādos attālumos cits no cita un vismaz sākumā tiek apgaismoti no visām pusēm. Visām kasetēm ir ļoti lieli drenāžas caurumi, tādēļ liekais ūdens neuzkrājas un saknēm netrūkst gaisa. Saknes ligzdā veidojas ļoti ātri, tādēļ arī augi attīstās ātrāk, pārstādot augus, saknes netiek traumētas un augi ātrāk ieaugas, mazāk slimo un ātrāk sāk ražot. Kasetes izmanto kāpostaugiem, salātiem, sīpoliem un puraviem, selerijām un lapu pētersīļiem, pat dillēm, kā arī daudzām puķēm – kresēm, asterēm, lauvmutītēm, alisēm, lobēlijām.

• Podi noder gurķu, tomātu, paprikas, baklažānu, petūniju, begoniju, balzamīņu, pelargoniju dēstu audzēšanai. Daudzi joprojām tam izmanto sulu vai piena pakas, vai plastmasas pudeles. Šo konteineru trūkums ir nepietiekama drenāža vai nepareiza forma. Kamēr veikalos piedāvātie podi ir radīti speciāli augu vajadzībām, to materiāls, krāsa un forma nodrošina vislabākos apstākļus dēstu audzēšanai.

Mazdārziņa kopējam labāk izvēlēties 8–12 cm diametra stādu podus.

• Kūdras celulozes podiņu priekšrocība ir iespēja saudzīgi izstādīt dēstus ar visu podu, jo saknes vēlāk izaug cauri sienām un izstādīšanas brīdī tās netiek traumētas.

• Uzbriedināmās kūdras tabletes ir ievietotas tīkla apvalkā un pēc uzbriešanas saglabā formu līdz dēsta izstādīšanai pastāvīgajā vietā. Pirms lietošanas tabletes jāuzbriedina ūdenī. Dēstus var stādīt ar visu tīklu, jo saknes viegli tiek cauri.

Piemērotākais substrāts

Vislabākie ir speciālie dēstiem paredzētie substrāti un kūdras substrāti, bet kūdras ekonomijas dēļ tiem mēdz pievienot arī zemi, smiltis, kompostu. Ja kas tāds ir pievienots, drošības labad pirms sējas vai stādīšanas substrātam papildus jāpievieno trihodermīns, biomikss vai cits mikrobioloģisks līdzeklis, lai mazinātu augu inficēšanas risku. Tāpat jābūt gataviem, ka substrātā var būt nezāļu sēklas, kuras var sadīgt.

Kā sēt?

Parasti uzskata, ka optimālais sējas dziļums ir līdz pieciem konkrētās sēklas lielumiem. Nepieciešams nodrošināt sēklas ar pietiekamu mitrumu to uzbriešanai un uzdīgšanai. Jo dziļāk, jo ilgāk saglabājas mitrums. Dziļāk – nozīmē arī tumšāk, bet gaisma veicina sēklu dīgšanu, dažas sugas tumsā pat vispār nedīgst vai dīgst ļoti slikti un ilgi. Tieši tādēļ ļoti sīkas sēklas, piemēram, selerijas, izsēj tieši uz substrāta virsmas un ne ar ko neapber. Dziļāk jāsēj gurķi un citi ķirbjaugi, kā arī pupiņas – līdz 3 cm dziļi. Rupjākas sēklas apber ar perlītu, vermikulītu vai mikroviļņu krāsnī izkarsētām smiltīm vai granti. Lielākai daļai augu pietiek ar 0,5 cm biezu smilts vai cita materiāla kārtu.

Neatkarīgi no tā, vai sēklas tika apbērtas vai ne, visi sējumu trauciņi un kastītes jāapsedz ar polietilēna plēvi vai stiklu substrāta un gaisa mitruma saglabāšanai.

Līdzko parādās dīgsti, plēvi noņem, bet sējumu novieto pietiekami siltā, gaišā vietā. Lai sējeņi nestīdzētu, vēlams 2–3 dienas pazemināt gaisa temperatūru par 2–3 grādiem salīdzinājumā ar optimālo dēstu audzēšanai, bet mājas apstākļos šis ieteikums ir grūti izpildāms.

Dārza modes tendences

Paceltās jeb augstās dobes

Stāsta dārzniece, ainavu arhitekte, vides speciāliste Dace Laiva.

Tām ir savu plusi: nav jāloka mugura, var izveidot dobi vietā, kur augsne ir neauglīga, var izmantot dārza darbos radušos organiskos atkritumus. Tradicionāli dobes malas var veidot no koka dēļiem, bet iespējams izmantot arī citus materiālus. Pēc malu karkasa izveidošanas augstās dobes dibenā iesaka klāt smalku sietu, kas pasargās no kurmju rakumiem un žurku alām. Virs sieta klāj nesadalījušos mulčas materiālu – zari, kartons, sausas lapas, koku mizas vai nogriezto augu laksti. Virs pirmās kārtas klāj bagātīgu organisko materiālu, piemēram, kūtsmēslus, kūdru vai kompostu, trešajā kārtā organiskos mulčēšanas materiālus (pļauta zāle, dārza atkritumi u. c.), ceturtajā kārtā atkal sauso organisko materiālu, bet pašā virspusē ieklāj auglīgās augsnes kārtu. Starp citu, ierīkojot augsto dobi vietā, kur jau ir laba augsne, ieteicams to no apakšas norakt un izmantot dobes ielabošanai.

Zināšanai!

Organisko vielu noārdīšanās, sadalīšanās laikā izdalās siltums, kas ļauj augstajās dobēs augus stādīt agrāk nekā uz zemes.

Plānojot augstās dobes, padomājiet, lai tās būtu viegli apkopt, lai dobei var tikt klāt un paiet garām. Augstās dobes var veidot arī bez apmalēm, tieši uz zemes vai nedaudz iedziļinot. Tad jāatceras, ka šāda dobe aizņems pietiekami lielu vietu.

