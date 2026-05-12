ASV prezidents Donalds Tramps.
Foto: AFP/SCANPIX

VIDEO. Pirmā vizīte teju desmitgades laikā. Tramps devies uz Ķīnu 0

LETA
22:34, 12. maijs 2026
ASV prezidents Donalds Tramps savā lidmašīnā “Air Force One” otrdien devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu.

Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas desmitgades laikā.

Trampam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.

Tajās paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos.

