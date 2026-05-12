VIDEO. Pirmā vizīte teju desmitgades laikā. Tramps devies uz Ķīnu 0
ASV prezidents Donalds Tramps savā lidmašīnā “Air Force One” otrdien devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu.
Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas desmitgades laikā.
Trampam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.
Tajās paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos.
NOW: President Trump boards Air Force One en route to China for his high-stakes meeting with President Xi. pic.twitter.com/iw7XX24Ayu
— Fox News (@FoxNews) May 12, 2026