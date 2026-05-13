“Nu nevar uz ko tādu noskatīties!” Sieviete pamana mātes kļūdu un izsauc policiju 0
Krista Draveniece

Foto: pexels.com
Pievieno LA.LV
Krista Draveniece
5:45, 13. maijs 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajos tīklos kāda sieviete pavēstījusi par satraucošu situāciju, kurā kāda māte saulē novietotā automašīnā bija atstājusi suni un mazuli. Katru gadu, kad pavasaris klāt, mums ir jārunā par šo absurdu. Ieraksta autore norāda, ka, redzot notiekošo, nespējusi palikt vienaldzīga un nolēmusi izsaukt policiju un ugunsdzēsējus.

Kokteilis
Sievietes ar šiem vārdiem bieži dēvē par eņģeļiem: viņas iedvesmo, nomierina un vienmēr atbalsta
Kokteilis
Vairs nekas nebūs kā agrāk – trīs zodiaka zīmes stāv lielu pārmaiņu priekšā
“Paldies varēsiet man teikt pēc tam!” Iespaidojoties no premjeres, Ralfs Eilands palūdzies Dievam dāvanā kaut ko Latvijai 13
Lasīt citas ziņas

“Nu nevar uz ko tādu noskatīties,” raksta sieviete, piebilstot, ka glābēji tika izsaukti gadījumam, ja būtu nepieciešams izsist automašīnas logu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Latvijā ielidojušie droni primāri ir mūsu atbildība.” Riekstiņš akcentē, kāda ir īstā NATO misija
VIDEO. Pirmā vizīte teju desmitgades laikā. Tramps devies uz Ķīnu
Esiet vērīgi, nobraucot no Akmens tilta! Tur itin viegli var iekļūt avārijā

Pēc viņas teiktā, viss beidzies ar to, ka policija noskaidrojusi automašīnas īpašnieka vārdu un uzvārdu, kā arī likusi samaksāt sodu. Cik liels bijis sods, ieraksta autore nezina, taču publiski pateikusies policijai un ugunsdzēsējiem par darbu.

Komentāros cilvēki neslēpj sašutumu. Vairāki norāda, ka šādās situācijās risks ir ne tikai pārkaršana, bet arī tas, ka mazulis automašīnā paliek viens pats bez pieaugušā uzraudzības.

Kāda komentētāja dalās pieredzē, ka arī viņa iepriekš parkā pamanījusi bērnu ratiņos, kas bijuši apsegti ar sedziņu, neļaujot pietiekami piekļūt gaisam.

“Vispār ne tikai pārkaršanas risks, bet tāds mazulis viens pats, ja nu aizrijas un neviena nav blakus,” raksta kāda sieviete.

Ieraksta autore komentāros uzsver, ka runa bijusi par ļoti mazu bērniņu — aptuveni deviņus vai desmit mēnešus vecu. Viņa situāciju dēvē par bezatbildīgu un norāda, ka rīkoties citādi neesot varējusi.

Diskusijā iesaistījusies arī Valsts policija, pateicoties par ziņošanu un atrašanos īstajā vietā īstajā laikā. Policija arī atgādināja, ka, pamanot šādu situāciju, nekavējoties jāzvana uz 112.

Notikušais izraisījis plašu rezonansi, jo daudzi komentētāji uzsver — karstā laikā automašīnā nedrīkst atstāt ne bērnus, ne dzīvniekus pat uz īsu brīdi.

Sazinājos ar policiju, lai noskaidrotu, cik liels sods pienākas šādā gadījumā.

Par sodiem – par dzīvnieka atstāšanu automašīnā neatbilstoši likumam un prasībām soda pēc Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. panta – proti par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz piecsimt naudas soda vienībām.

Savukārt par bērnu piemēro sodu pēc Bērnu tiesību aizsardzības likuma 85. panta par aprūpes pienākumu nepildīšanu vecākiem, personai, kuras aprūpē bērns ir nodots ar bāriņtiesas lēmumu, vai personai, kura nodrošina bērna īslaicīgu aprūpi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

Tāpat var piemērot sodu pēc 81. panta, proti par pamešanu novārtā, fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

Policija atgādina: vasaras laikā pat īslaicīga uzturēšanās slēgtā automašīnā var būt dzīvībai bīstama – īpaši bērniem un dzīvniekiem. Ja pie lielveikala pamanāt automašīnā atstātu suni vai bērnu, vispirms novērtējiet situāciju: vai transportlīdzeklis atrodas saulē, vai logs ir aizvērts.

Ja rodas aizdomas par apdraudējumu veselībai vai dzīvībai, nekavējoties zvaniet uz ārkārtas palīdzības numuru 112, sniedzot pēc iespējas precīzāku informāciju par atrašanās vietu un situāciju. Vienlaikus var informēt veikala apsardzi vai personālu par situāciju, lai varētu atrast automašīnas īpašnieku.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās – Latvijas teritorijā ielidojuši un nokrituši vairāki lidaparāti no Krievijas; gaisā atrodas NATO iznīcinātāji
“Iespējams, identificēta viena cietusī no Latvijas.” Ruks atklāj jaunas detaļas Epstīna lietā
RAKSTA REDAKTORS
“Es uzskatu, ka policija rīkojās ļoti pareizi!” Meitenes, kuras tēvu arestēja “Origo”, mamma pastāsta, kas patiesībā notika skandāla laikā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.