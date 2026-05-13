Sociālajos tīklos kāda sieviete pavēstījusi par satraucošu situāciju, kurā kāda māte saulē novietotā automašīnā bija atstājusi suni un mazuli. Katru gadu, kad pavasaris klāt, mums ir jārunā par šo absurdu. Ieraksta autore norāda, ka, redzot notiekošo, nespējusi palikt vienaldzīga un nolēmusi izsaukt policiju un ugunsdzēsējus.
“Nu nevar uz ko tādu noskatīties,” raksta sieviete, piebilstot, ka glābēji tika izsaukti gadījumam, ja būtu nepieciešams izsist automašīnas logu.
Pēc viņas teiktā, viss beidzies ar to, ka policija noskaidrojusi automašīnas īpašnieka vārdu un uzvārdu, kā arī likusi samaksāt sodu. Cik liels bijis sods, ieraksta autore nezina, taču publiski pateikusies policijai un ugunsdzēsējiem par darbu.
Kāda komentētāja dalās pieredzē, ka arī viņa iepriekš parkā pamanījusi bērnu ratiņos, kas bijuši apsegti ar sedziņu, neļaujot pietiekami piekļūt gaisam.
Ieraksta autore komentāros uzsver, ka runa bijusi par ļoti mazu bērniņu — aptuveni deviņus vai desmit mēnešus vecu. Viņa situāciju dēvē par bezatbildīgu un norāda, ka rīkoties citādi neesot varējusi.
Diskusijā iesaistījusies arī Valsts policija, pateicoties par ziņošanu un atrašanos īstajā vietā īstajā laikā. Policija arī atgādināja, ka, pamanot šādu situāciju, nekavējoties jāzvana uz 112.
Notikušais izraisījis plašu rezonansi, jo daudzi komentētāji uzsver — karstā laikā automašīnā nedrīkst atstāt ne bērnus, ne dzīvniekus pat uz īsu brīdi.
Sazinājos ar policiju, lai noskaidrotu, cik liels sods pienākas šādā gadījumā.
Par sodiem – par dzīvnieka atstāšanu automašīnā neatbilstoši likumam un prasībām soda pēc Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. panta – proti par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz piecsimt naudas soda vienībām.
Savukārt par bērnu piemēro sodu pēc Bērnu tiesību aizsardzības likuma 85. panta par aprūpes pienākumu nepildīšanu vecākiem, personai, kuras aprūpē bērns ir nodots ar bāriņtiesas lēmumu, vai personai, kura nodrošina bērna īslaicīgu aprūpi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.
Policija atgādina: vasaras laikā pat īslaicīga uzturēšanās slēgtā automašīnā var būt dzīvībai bīstama – īpaši bērniem un dzīvniekiem. Ja pie lielveikala pamanāt automašīnā atstātu suni vai bērnu, vispirms novērtējiet situāciju: vai transportlīdzeklis atrodas saulē, vai logs ir aizvērts.
