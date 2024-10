FOTO: Unsplach

Meļu un viltnieku reitings pēc zodiaka zīmes. Pēdējo vietu ieņem Strēlnieks, bet kurš ir pirmajā? Ieteikt







Kurš vislabāk prot melot? Visticamāk, paziņu lokā ir kāds, kurš melo tik bieži un meistarīgi, ka viņu pat grūti turēt aizdomās par meliem. Citi, gluži pretēji, ja viņiem jāmelo, nosarkst un jūtas neērti. Vai esi kādreiz pievērsis uzmanību šo cilvēku zodiaka zīmēm? Izrādās, ka dažas zodiaka zīmes biežāk nekā citas saviem mērķiem izmanto melus. Protams, melošana ne vienmēr ir nevēlama. Reizēm cilvēki melo, lai neapbēdinātu tuviniekus, pasargātu viņus no liekām raizēm vai nenodarītu kādam pāri ar patiesību. Kurš to var izdarīt vislabāk? Tiesa, nevajadzētu uztvert šo informāciju tā, ka visi noteiktas zīmes pārstāvji būtu meļi, bet tie, kuri neprot melot īpaši labi, to nekad nedarīs.

Reklāma Reklāma