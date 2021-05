Foto: Shutterstock

Mērenība – tā ir īpašība, kas tev šodien var dāvāt lielu vērtību! Horoskopi 26.maijam Ieteikt







Auns

Šodien tev smaids būs burvīgs un tam piemitīs varens spēks. Esi piesardzīgs, tas var raisīt kādā arī skaudību un bezcerības sajūtu. Tāpēc padomā labi, kam to dāvāt.

Vērsis

Šodien tu vari kļūt par apsmiekla objektu, taču tas nebūt nenozīmē, ka kāds to dara speciāli. Dievs ar viņiem, lai izklaidējas!

Dvīņi

Šodien tava dzīve būs pietiekoši sabiedriska. Ir jābūt gatavam tam, ka diena nu nepavisam nebūs garlaicīga. Iespējams, tev par varētu izdoties piepildīt kādu savu sapni vai mērķi.

Vēzis

Neviennozīmīga diena, absolūti dažādi notikumi sekos visas dienas gaitā – gan labi, gan ne tik labi. Galvenais tos uztvert ar vēsu prātu.

Lauva

Šodien pār tavu galvu nāks daudz informācijas, un “sašķirot” to tev nemaz nebūs grūti. Atlikt šo procesu gan tu nevarēsi – nāksies darīt visu, kas “nāks tev pretī”.

Jaunava

Tu vari sev atļaut grezni izvēlēties riskēt. Un tieši šodien. Visticamāk, viss, ko tu darīsi, šodien būs lemts lielai veiksmei.

Svari

Mērenība – tā ir īpašība, kas tev var dāvāt lielu vērtību. Mazs, bet elegants žests no tavas puses šodien var tevi pastumt tava sapņa piepildījuma virzienā.

Skorpions

Pacenties pārliecināties par to, ka tev ir viena no lieliskākajām iespējām, kas tev ir dota šodien. Un izmantot arī to pacenties tieši šodien. Tev viss izdosies!

Strēlnieks

Kāpēc censties uzlabot to, kas tāpat labi darbojas? Nemeklē vēl lielāku labumu tur, kur tas jau ir – tu riskē pazaudēt visu.

Mežāzis

Šodien pār tavu galvu var “izkrist” kaut kas, ar ko tu īsti netiksi galā. Nāksies veltīt tam ļoti daudz pacietības un spēka, lai to kaut kā varētu atrisināt.

Ūdensvīrs

Šodien tu uzlūkosi sen zināmas lietas ar svaigu skatienu. Tas, kas tev būs licies jau pazīstams, šodien tomēr izskatīsies pavisam, pavisam citāds.

Zivis

Tu būsi informācijas kolektors. Pārliecinies par informācijas noplūdes iespējamību – rūpīgi pārbaudi, ka informācija, ko tu saņem ir uzticama. Tas tev ļoti atvieglos dzīvi.