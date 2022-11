Aleksandrs Bartaševičs Foto: Ivars Soikāns/LETA

APTAUJA. Kā valsts iestādēm rīkoties pēc “Saskaņas” politiķu Elksniņa un Bartaševiča aktivitātēm? Ieteikt







Aivars Bite Jaunjelgavā: “Kad augstas amatpersonas demonstrē nepieļaujamu attieksmi pret Latvijas valsti un tās pamatiedzīvotājiem, valsts nedrīkst pievērt acis un izlikties, ka nekas īpašs nav noticis.

Nu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pakratīja ar pirkstu, Valsts drošības dienests uzaicināja ierasties uz paskaidrojumu sniegšanu – un viss. Kā var būt tik mīksta reakcija?

Ar saviem izteikumiem, kas nu jau zināmi visā Latvijā – un droši vien ne tikai Latvijā! –, Elksniņš un Bartaševičs uzskatāmi demonstrējuši, kas viņi patiesībā ir. Tādi cilvēki nedrīkst sēdēt pašvaldību vadītāju augstajos krēslos.”

Jānis Priede Ventspils novadā: “Viena lieta, kad Andrejs Elksniņš pateica, ka Krima ir Krievijas sastāvā, otra – un tā varbūt ir pati galvenā –, kad ar visādām atrunām līdz pēdējam brīdim vilcināja padomju okupācijas pieminekļu novākšanu Latvijas otrajā lielākajā pilsētā Daugavpilī.

Rīga taču to izdarīja jau augustā! Un Rēzekne tāpat “Aļošas” novākšanu novilcināja! Izskatās, ka abi šo lielo pilsētu mēri iztop krievu vēlētājiem. Elksniņš un Bartaševičs dzīvo un barojas no tās noskaņas, ka krievi Latvijā it kā tiek apspiesti. Kāpēc tik ļoti apspiestie tad nebrauc dzīvot uz Krieviju? Tāpēc, ka viņiem šeit ir nesalīdzināmi labāka dzīve!

Daudzi no viņiem ļoti labi saprot, ka Vācija, kas Otro pasaules karu zaudēja, dzīvo kā uzvarētāja, bet Krievija, kas uzvarēja, dzīvo kā zaudētāja. Dzīves līmeņi tik ļoti atšķirīgi!

Ja paanalizē faktus, pat Urbanovičs aicināja Elksniņu izstāties no “Saskaņas” – partijas, kas tagad nosoda Krievijas karu Ukrainā. Ko tad Elksniņš pārstāv? Tos, kas atbalsta Krievijas drausmīgo karu Ukrainā? Tas taču ir mūsu valsts apdraudējums!

Ko dara ar valsts drošības apdraudētājiem? Ja cilvēks apzog veikalu, viņš tiek pakļauts kriminālatbildībai, ja cilvēks apdraud valsts drošību, rīcībai jābūt daudz bargākai.”

Arvīds Lācis Talsos: “Kā tad iznāk, Elksniņš bravūrīgi paziņo, ka Krima ir Krievijas Federācijas sastāvā, bet tad, kad viņu uzaicina ierasties drošībniekiem sniegt paskaidrojumus, atcērt, ka nekomentēšot.

Un vai tad Bartaševičs labāks? Skaidrāks par skaidru – tādiem cilvēkiem nav vietas pie pašvaldības stūres!”