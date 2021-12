Publicitātes foto

"Mēteļa kabatā pieteicis "streiku": kāpēc viedtālrunis lielā salā nedarbojas un kā to "atdzīvināt"?







Iestājoties gada aukstākajam laikam, mēs izņemam no skapja dzīlēm pavasarī noglabātos ziemas mēteļus, cimdus un cepures, lai sasildītu sevi izaicinošajos laikapstākļos. Tieši tāpat mums vajadzētu parūpēties par saviem uzticamajiem digitālajiem asistentiem – viedtālruņiem. Teju ikkatrs no mums ir saskāries ar nepatīkamu situāciju, kad, termometra stabiņam noslīdot zem nulles, tālrunis mēteļa kabatā ir pieteicis “streiku” un mēs paliekam bez iespējām sazināties vai izmantot kādu no tā vērtīgajām funkcijām. Taču ar pāris vienkāršiem paņēmieniem ir iespējams nodrošināt viedtālruņa nemainīgu darbību arī visbargākajā ziemā.

“Viedtālruņa izslēgšanās aukstuma dēļ ir bieža parādība, taču ne visi zina, kāpēc tā notiek. Pārsvarā viedtālruņu ražotāji izmanto litija jona akumulatorus, kas spēj nodrošināt ierīci ar pārliecinoši ilgu darbības laiku, taču šo akumulatoru sastāvs ir šķidras konsistences. Tātad, kā jebkura cita šķidra viela aukstos laikapstākļos, arī litija joni sasalst, tādējādi palielinot iekšējo pretestību un samazinot akumulatora ietilpību un viedtālrunis vienkārši pārstāj strādāt,” skaidro Mikus Tillers, Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā.

Pārdomāt viedtālruņa glabāšanas vietu

Parasti viedtālruni turam mēteļa vai jakas ārējā kabatā, jo tā varam ērti jebkurā brīdī pārbaudīt vai ir atnācis kāds paziņojums vai atbildēt uz zvaniem. Taču ziemā šāda viedtālruņa glabāšanas vieta pakļauj mūsu ierīci ārējās ietekmes faktoriem jeb aukstumam.

“Laikapstākļiem kļūstot vēsākiem, pirmais ieteikums būtu turēt viedtālruni tuvāk ķermenim. Labi noderēs mēteļa iekšējā kabata vai, ja zem mēteļa ir pavilkts kāds apģērba gabals ar kabatām, tad pat labāk būtu ierīci glabāt tur – jo tuvāk ķermenim, jo siltāk viedtālrunim. Protams, tas apgrūtinās atbildēšanu uz zvaniem vai reaģēšanu uz paziņojumiem, taču tādā veidā tālrunis spēs saglabāt akumulatora uzlādes līmeni,” stāsta M. Tillers.

Tāpat ierīces turēšana iekšējā kabatā pasargās tālruņa nozaudēšanu, baudot ziemas priekus. Nereti viedtālrunis var viegli izslīdēt no ārējās mēteļa kabatas un nemanāmi iekrist sniegā. Šādās situācijās ne tikai tālrunis var sasalt un pārstāt darboties, bet, visticamāk, būs arī neatgriezeniski pazaudēts.

Aksesuāri noder ziemīgos laikapstākļos

Saglabāt viedtālruni siltumā var palīdzēt arī dažādi aizsargvāciņi. Piemēram, ūdensizturīgie vāciņi, kas nosedz ierīci gan no priekšpuses, gan no aizmugures, palīdzēs aizsargāt tālruni no aukstā gaisa un vēja, kā arī sniega. Taču tiem, kas īpaši aizraujas ar ziemas priekiem, jāpadomā par specializētiem vāciņiem, piemēram, tādiem, kas paredzēti ilgiem pārgājieniem un ir izstrādāti no aukstumizturīgiem materiāliem.

Pirms došanās ārā, jāuzlādē ierīces akumulators

Tā kā aukstos laikapstākļos akumulatora uzlādes līmenis samazinās straujāk, ieteicams ierīci pilnībā uzlādēt pirms došanās ārā. Tā viedtālruņa īpašnieks varēs nodrošināties, ka, pat ja ierīci ietekmēs izaicinošie laikapstākļi, akumulators nepaspēs izlādēties pilnībā.

“Mūsdienās daudzām ierīcēm ir pieejama ātrās uzlādes iespēja, kas ievērojami paātrina uzlādes laiku. Šī funkcija ir sevišķi noderīga ziemā, lai pirms došanās ārā paspētu vēl uzlādēt viedtālruni līdz atbilstošam līmenim. Piemēram, Huawei nova 9 pilnībā uzlādējas 38 minūšu laikā, tādā veidā sniedzot rīcības brīvību uzlādēt ierīci jebkurā laikā un būt gatavam ziemas aukstumam. Bet, ja ierīci uzlādēt tomēr nav laiks, tad talkā var nākt arī mobilā uzlādes iekārta jeb Power bank, ko ērti paņemt līdzi,” skaidro M. Tillers.

Viedtālruņa rehabilitācija

Ja aukstums tomēr ir ņēmis virsroku un ierīce ir izslēgusies, jābūt uzmanīgiem ar nākamajām darbībām, lai neradītu paliekošus bojājumus.

“Kad ierīce ir izslēgusies aukstuma dēļ, pirmais solis ir ļaut tai lēnām sasilt. Nav ieteicams mēģināt sasildīt viedtālruni ar mākslīgiem paņēmieniem, kā, piemēram, novietojot viedtālruni uz radiatoriem, jo tādā veidā ierīce uzsils nevienmērīgi. Tāds pats rezultāts būs, ja uzreiz pievienos tālruni lādētājam.

Abos gadījumos nevienmērīga siltuma izplatīšanās var atstāt paliekošus fiziskus bojājumus, kas ierobežos pilnvērtīgu turpmāko ierīces darbību. Tāpēc vislabāk nolikt tālruni drošā vietā un ļaut tam atklimatizēties pirms turpmākas lietošanas,” iesaka M. Tillers.